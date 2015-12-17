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سفير مصر فى لندن لأسامة كمال: بريطانيا أول دولة أوروبية تدين تطرف الإخوان

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سفير مصر فى لندن لأسامة كمال: بريطانيا أول دولة أوروبية تدين تطرف الإخوان سفير مصر فى لندن لأسامة كمال: بريطانيا أول دولة أوروبية تدين تطرف الإخوان
أكد السفير المصرى لدى بريطانيا ناصر كامل، أن تقرير بريطانيا بشأن التخلص من الإخوان هو ملخص من 200 صفحة فى 6 صفحات، مشددا على أن بريطانيا أول دولة أوروبية تدين جماعة الإخوان بشكل رسمى.

وأضاف كامل، أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج "القاهرة 360" المذاع على شاشة "القاهرة والناس"، أن الإعلام ركز فقط على بيان ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا ولم يتدرك لباقى الملخص، مؤضحا أن التقرير وفقا للراويات كان من المفترض أن يكون سريا وعلى أن تنشر خلاصة هذا التقرير وتعرضه على الرأى العام.

وتابع: "التقرير أدان الاخوان على جميع مستويات الجماعة سواء الفكرى أو التنظيمى أو غيرها، وما يصدر عن جماعة الإخوان بالعريبة مختلف عما تصدره باللغة الانجليزية، ورصد استخدام جماعة الإخوان المسلمين لعنف فى عقب فشلهم فى الحكم في 2013".

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مصر 365

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