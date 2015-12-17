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محافظ سوهاج يشهد حفل ختام برنامج أسبوع التخطيط والتطوير المهني للشباب المصري

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محافظ سوهاج يشهد حفل ختام برنامج أسبوع التخطيط والتطوير المهني للشباب المصري محافظ سوهاج يشهد حفل ختام برنامج أسبوع التخطيط والتطوير المهني للشباب المصري

حفل ختام برنامج أسبوع التخطيط والتطوير المهني

 

شهد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج،اليوم الخميس، حفل ختام برنامج أسبوع التخطيط والتطوير المهني للشباب المصري بسوهاج تحت شعار ” ثقافة العمل الحر” التابع لوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، ومؤسسة أحمد مصطفى للتنمية المهنية، والذي أقيم بقاعة مركز إعداد القادة بسوهاج، بحضور الدكتور أحمد مصطفى كمال استشاري التنمية المهنية بالشرق الأوسط ومستشار الأمم المتحدة للطفولة والأمومة “اليونيسيف”.

وافتتح المحافظ على هامش حفل الختام معرض منتجات الشباب المستفيد من البرنامج، والذي ضم أعمال التريكو والاكسسوارات اليدوية، وأشاد بمنتجات المعرض ودعا الشباب والشابات المشتركين بالمعرض للاشتراك في المعرض الكبير، الذي ستقيمه المحافظة خلال الأيام القليلة القادمة تحت شعار “صنع في سوهاج” .

كما كرم الشباب الفائزين في أنشطة البرنامج الذي أقيم تحت رعاية المحافظ خلال الفترة من 4 ديسمبر الحالي وحتي اليوم السابع عشر من ديسمبر، وأكد المحافظ خلال الحفل على أهمية تنمية الفكر والوعي لدى الشباب وتعزيز ثقته في قدراته، لكي يساهم بشكل فعال في تنمية مجتمعه ووطنه من خلال تنمية عقله وتنمية مهاراته المهنية حتى يستطيع اختراق سوق العمل الحر والنجاح فيه.

وقدم الدكتور أحمد مصطفى، الشكر المحافظ على حضوره ودعمه للبرنامج، موضحًا أن هدف البرنامج مساعدة الشباب على اكتشاف الذات باستخدام آليات وتطبيقات علم التنمية المهنية، وذلك لتمكينهم من مواجهة الحياة العملية واختراق سوق العمل.

 

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