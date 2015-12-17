إقالة مورينيو - سخر من منافسيه.. شاهد ماذا حدث له!

بعد فوزه ببطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي وخلال حفل جوائز لاعبي تشيلسي، وقف البرتغالي جوزيه مورينيو أمام لاعبيه ومسؤولي الفريق ليسخر من منافسيه على اللقب الثلاثي مانشستر سيتي وأرسنال ومانشستر يونايتد.

مورينيو التقط مايكروفون وبدأ في عرض ربما هو أشبه بـ "ستاند أب كوميدي" تحدث فيه كيف أن طريقة كل فريق من المنافسين لن تشفع له في الفوز ببطولة الدوري أو حتى بمباراته مع تشيلسي.

التصريحات النارية والمثيرة للجدل والتي تقلل من شأن المنافسين ربما هو أمر عُرف عن مورينيو منذ ظهوره على الساحة التدريبية لكن كيف كانت هذه التصريحات كالسحر الذي انقلب عليه في أقل من 6 أشهر.

ماذا قال مورينيو عن يونايتد

- مورينيو انتصر على مانشستر يونايتد بهدف نظيف سجله أزار، الشياطين الحمر كانوا يروا أنهم استحوذوا على الكرة بشكل أكبر ولذلك النتيجة ربما لم تكن عادلة.

مورينيو في الحفل وقف ليقول "هذا الفريق يلعب جيدا يمرر الكرة باستمرار، واستحواذه على الكرة جيد لكنهم لم يسجلوا ولم يحصلوا على نقطة".

"سألوا الفيفا إذا كانوا يستطيعون الفوز بهذه الطريقة لكن تم إخبارهم أن هذا الأمر غير ممكن، الفريق الذي يستحوذ أكثر ليس بالضروري أن يفوز وبالتالي هم ليسوا الأبطال".

- بعد الخسارة هذا الموسم أمام بورنموث في ستامفورد بريدج خرج مورينيو بتصريح أن استحواذ فريقه على الكرة بات أفضل وصرنا نصنع الفرص بشكل أكبر".

النتيجة كانت الخسارة مجددا أمام ليستر سيتي في الأسبوع التالي ليخسر منصبه بعد أقل من 3 أيام على الهزيمة..

ماذا قال مورينيو عن مانشستر سيتي

- مورينيو خرج ليسخر من السجل الدفاعي لمانشستر سيتي في الموسم الماضي وقال "هناك هذا الفريق لديه هدف واحد، يسجل الكثير عن طريق جميع اللاعبين.. يسجلون ثم يسجلون ولكنهم لا يستقبلوا أهدافا لأنهم لا يمتلكون مرمى".

- دفاع تشيلسي في هذا الموسم استقبل 26 هدفا خلال 16 مباراة أقل بـ12 هدف فقط من التي استقبلها مانشستر سيتي طوال الموسم الماضي.. كما يعد أنه سابع أضعف دفاع هذا الموسم في إنجلترا.

ماذا قال مورينيو عن أرسنال

جاء الدور على أرسنال الذي دائما ما يسخر منه مورينيو هو ومدربه الفرنسي أرسين فينجر ليقول "هناك هذا الفريق الثالث، يسجلون بعض الأهداف ويستقبلون أيضا البعض.. لكنهم يسجلون أهداف جميلة حتى تأتي الحافلة ليعجزوا عن التهديف".

سخرية مورينيو من أرسنال جاءت بعد أن فشلوا في التسجيل أمام الدفاعات القوية التي تلجأ لأسلوب "الحافلة" المعروف عن تشيلسي.

- تشيلسي هذا الموسم عانى هجوميا بشكل كبير خاصة في الدوري الإنجليزي إذ سجل فقط 18 هدفا في 16 مباراة متساويا مع أندية مثل نورويتش وواتفورد وأقل من بورنموث.