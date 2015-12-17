تقرير في الجول – 5 أشياء عصفت بمورينيو من تشيلسي أبرزهم ' خيانة من جاسوس '

"لن أرحل إلا لو غير مالك النادي رأيه لكن أنا باق مع تشيلسي للعديد من الأعوام المقبلة" هكذا رد جوزيه مورينيو في وقت سابق على سؤاله حول احتمالية إقالته من تدريب الزرق.

ويبدو أن مالك تشيلسي قرر ذلك بعدما أعلن الفريق اللندني إقالة مورينيو يوم الخميس رسميا من تدريب الفريق بسبب النتائج السيئة التي يمر بها الفريق خلال الموسم الجاري ().

ويحتل تشيلسي المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة فقط عن أول مراكز الهبوط في المسابقة.

ويرصد FilGoal.com أبرز 5 أشياء عصفت بمورينيو من تدريب تشيلسي في ولايته الثانية.

أزمة إيفا

في أولى مباريات الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري كان تشيلسي متعادلا مع سوانزي حينما سقط إيدن أزار لتسرع طبيبة الفريق إيفا كارنيرو للملعب لعلاج اللاعب البلجيكي في وقت كان يعاني فيه الزرق من طرد ثيبوت كورتوا.

وصف مورينيو تصرف الطبيبة بالساذج وأنه تسبب في إضاعة بعض الوقت على تشيلسي الذي كان يحاول فيه تحقيق الفوز.

بعد ذلك قرر مورينيو عدم الاستعانة بإيفا مرة أخرى ما دفعها لمقاضاته هو وتشيلسي بعد إيقافها عن العمل.

وصفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أزمة مورينيو مع طبيبة تشيلسي السابقة بـ"بداية النهاية".

الهزائم

عدد مرات فوز مورينيو بالمباريات خلال الموسم الجاري هو الأسوأ له من حيث العدد والنسبة في مسيرته في الدوري الإنجليزي.

خاض المدرب البرتغالي 16 مباراة في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي فاز أربع مرات فقط وتعادل في ثلاث مناسبات وهُزم في تسع مناسبات، وبلغت نسبة تحقيقه الانتصارات 25%.

وفي ولايته الأولى بلغت فوزه بالمباريات 76% بالتساوي مع الثاني، ووصلت إلى 63% في موسمه الثالث.

وحتى في موسمه الرابع في ولايته الأولى مع تشيلسي والذي أقيل فيه بعد ست جولات فقط كانت نسبة فوزه هي 50%.

وبعد عودته لتشيلسي في عام 2013 حقق نسبة فوز وصلت إلى 65% ووصلت إلى 68% في الموسم الماضي.

سوق الانتقالات

تمسك مورينيو برأيه خلال الصيف الماضي بعدم ضم لاعبين جدد للفريق مؤكدا أن الفريق البطل لا يحتاج سوى لتدعيمات قليلة وعليه اللعب بشكل أفضل فقط في الموسم الجديد.

وتحدث في ذلك الوقت قائلا:"يجب أن يتحسن اللاعبين بشكل أكبر على المستوى الفردي، فما قدموه خلال الموسم الماضي لن يكون كافيا للموسم المقبل".

وأردف"جون تيري وفابريجاس وكل اللاعبين كانوا جيدين لكن عليهم التحسن أكثر فنحن لدينا الأدوات التي تجعلنا نستطيع التحسن والمنافسة بقوة على البطولات".

لكن ظهر العديد من لاعبي تشيلسي بشكل مغاير جدا عن مستوياتهم خلال الموسم الماضي ولم يجد مورينيو بديلا ينقذه ليدفع ثمن عدم دخوله في سوق الانتقالات.

لعنة الموسم الثالث

طوال مسيرة مورينيو مع كل الفرق التي دربها لم يستطع المدرب البرتغالي البقاء مع أي منهم لفترة أكثر من ثلاثة مواسم.

مع بورتو ظل مورينيو مدربا للفريق البرتغالي لعامين، وفي ولايته الأولى مع تشيلسي أقيل بعد ست جولات فقط من موسمه الرابع مع الفريق بسبب خلافات مع المالك رومان أبراموفيتش.

وفي إنتر ميلان ظل الاسبشيال وان مدربا للنيراتزوري لموسمين ورحل منه باتجاه ريال مدريد.

وظل مورينيو مع ريال مدريد ثلاثة مواسم وفي العام الثالث أقيل بعد تجديد تعاقده بعدة أشهر.

هذا يجعلنا نطرح سؤالا هل مورينيو مدربا للأمد الطويل؟

تصريح الخيانة

بعد الهزيمة أمام ليستر سيتي بهدفين لهدف تحدث مورينيو قائلا:"شرحت للاعبي فريقي طريقة تسجيل ليستر للأهداف طوال الأيام الماضية ولكنهم سجلوا فينا بنفس الطريقة".

وأضاف"أشعر بإحباط كبير بسبب بعض اللاعبين وأرى أن الأخرين يقومون ما عليهم ولا يستحقون الخسارة".

كل ذلك أدى لنشر صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية تقريرا أشارت فيه إلى أن مورينيو يشعر بوجود خيانة من أحد لاعبيه مثلما حدث مع إيكر كاسياس في ريال مدريد.

وأوضح التقرير أن هناك لاعبا في صفوف تشيلسي يقوم بنقل أخبار الفريق وخطط مورينيو لمنافسي الفريق، وأن المدرب البرتغالي تأكد من ذلك الأمر من أحد مسؤولي بورتو بعد مباراة الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

كل ذلك أصبح لا يدل إلا على شيء واحد فقط وهو أن مورينيو فقد السيطرة تماما على غرفة خلع ملابس تشيلسي.