برتوكول تعاون بين 3وزارات ومؤسسات خيرية لبناء 10آلاف وحدة سكنية بتكلفة مليار جنيه

وقعت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور مصطفى مدبولي وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور أحمد زكي بدر وزير الدولة للتنمية المحلية، الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، والأستاذة عبير كعكى الأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية، بروتوكول تعاون لبناء عدد 10 آلاف وحدة سكنية بتكلفة مليار جنيه، بهدف تحسين الأحوال المعيشية عن طريق توفير السكن اللائق لعدد 10 آلاف أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا في مصر، الخميس 17 ديسمبر2015.

حضر الاحتفال من جانب مؤسسة الوليد للإنسانية، الأستاذة نوف الرواف مدير تنفيذي المشاريع التنموية العالمية، والأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، المديرة التنفيذية للعلاقات العامة والإعلام.

ويأتي هذا البرتوكول بعد مقابلة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس أمناء، مؤسسة الوليد للإنسانية يوم الأربعاء بتاريخ 13 صفر 1437هـ الموافق 25 نوفمبر 2015م والجدير بالذكر أن البرتوكول يتضمن إنشاء عشرة الآف وحدة سكنية اقتصادية منخفضة التكاليف بمساحات ما بين 55 إلي 63 مترًا مربعًا للوحدة السكنية، بالمناطق الأكثر احتياجا على مدار 10 سنوات، بمعدل 1000 وحدة سنوياً وتمليكها للأسر الأكثر احتياجا ،حيث توزع على محافظات جمهورية مصر العربية، فيما عدا محافظات (القاهرة – شمال سيناء – جنوب سيناء)، بتمويل من مؤسسة الوليد للإنسانية.

ستعلن كل من مؤسسة الوليد للإنسانية ومؤسسة مصر الخير عن موعد بدء وكيفية التقديم للحصول على وحدة سكنية، قريباً من خلال حملة إعلانية ستغطي كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.

تتولى مؤسسة مصر الخير الإدارة الفنية والمجتمعية والمالية للمشروع من خلال محورين أساسيين، الأول القيام بإنشاء 10 آلاف وحدة سكنية اقتصادية منخفضة التكاليف عن طريق التمويل المقدم من مؤسسة الوليد للإنسانية لأعمال الإنشاءات من خلال إدارة البرنامج الزمنى العام والتفصيلي والتدفقات النقدية وادارة آليات الرقابة والمتابعة الفنية للمشروع، ومراجعة واعتماد التصميمات والمخططات والمواصفات الفنية وجداول الكميات للمشروع والقيام بأعمال طرح المناقصات والتعاقد مع المقاولين وفقاً لأدلة السياسات الخاصة بالمؤسسة، ومراجعة وقبول تسوية الحسابات والمستحقات المالية للمقاولين في نهاية كل فترة أو مرحلة حسب الاتفاق هذا بالإضافة إلى رئاسة أعمال اللجان الفنية وفرق العمل الخاصة بتقييم العروض الخاصة بالموردين والمقاولين ضمن مسئوليات ونطاق المشروع، والمتابعة الدورية لتنفيذ المشروع ومراجعة واعتماد “أوامر التغيير” المقترحة في المشروعات تحت التنفيذ، وذلك بعد مناقشتها مع جهاز الإشراف الدائم من جهة والمقاولين من جهة أخرى والموافقة عليها في حدود صلاحيات المختصين لديها، وبما يحقق منفعة أهداف المشروع وفى حدود الموازنات المتاحة، و من مهام مؤسسة مصر الخير رئاسة اللجنة التنفيذية للمشروع ويكون لممثل مؤسسة مصر الخير والذى سيشغل منصب ” رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع ” الصلاحيات الكاملة لتنفيذ المسئوليات الموضحة في هذا البروتوكول.

يعتبر هذا التعاون الثاني مع مؤسسة مصر الخير، حيث تم العمل فك كرب أكثر من 1000 غارم وغارمة من السجون المصرية خلال شهر رمضان المبارك لعام 2014 هو أحد برامج التكافل الاجتماعي و الذي يهدف لتوفير حياة كريمة للغارمين بفك كربهم و من ثم دعمهم مادياً ومعنوياً، مما يصون كرامتهم ويخوّلهم العودة الى المجتمع كعناصر فعالة.

> نبذة عن مؤسسة الوليد للإنسانية.

تعمل مؤسسة “الوليد للإنسانية” منذ 35 عاماَ على إطلاق المشاريع ودعمها في أكثر من 104 دولة حول العالم، بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس. كما تتعاون المؤسسة مع مجموعة كبيرة من المؤسسات التعليمية والحكومية والخيرية من أجل محاربة الفقر وتمكين المرأة والشباب، إضافة إلى تنمية المجتمعات ومد يد العون عند الكوارث وبناء جسور التفاهم بين الثقافات من خلال التوعية والتعليم.

المراسل- عُمر شوقي