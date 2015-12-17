رئيس المجموعة العربية بحزب العمال: بريطانيا بدأت تأخذ حذرها من الإخوان

قال عطا الله سعيد، رئيس المجموعة العربية في حزب العمال البريطاني، إن الحكومة البريطانية بدأت تأخذ الحذر من جماعة الإخوان بعد العمليات الإرهابية التي طالت فرنسا والدول الأوروبية، مشيرًا إلى أن الحكومة البريطانية لم تكن تتعامل بشكل إيجابي مع الإخوان المسلمين.

وأضاف سعيد خلال لقائه في برنامج “وراء الحدث”، المذاع على فضائية “الغد العربي” الإخبارية، مع الإعلامي سفيان ثابت، أن الأحزاب البريطانية لا تريد أن تزعج الشارع الإسلامي لأنه يمثل 2 مليون صوت في الانتخابات البرلمانية، وأيضًا لأن المسلمون في بريطانيا أقلية، وقد يشعرون بأن هناك خطرًا يهددهم إذا ما تم اتخاذ أي إجراءات مضادة للجماعة.