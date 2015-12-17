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مختار نوح: أتوقع كثرة الانشقاقات داخل صفوف «الإخوان» وبريطانيا بدأت تتخلى عنهم

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مختار نوح: أتوقع كثرة الانشقاقات داخل صفوف «الإخوان» وبريطانيا بدأت تتخلى عنهم مختار نوح: أتوقع كثرة الانشقاقات داخل صفوف «الإخوان» وبريطانيا بدأت تتخلى عنهم

مختار نوح

 

توقع  مختار نوح، القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين، كثرة الانشقاقات داخل جماعة الإخوان المسلمين خلال الفترة المقبلة، لأن مبدأ الثقة في القيادة الإخوانية اهتزت.

وأضاف نوح خلال لقاء له ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على فضائية “الغد العربي” ، مع الإعلامي محمد المغربي، أن بريطانيا بدأت تبعد يدها عن جماعة الإخوان المسلمين في الوقت الحالي بعد استشعارها الخطر من هذه الجماعة.

وأشار نوح  إلى أن  بريطانيا كانت المأوى لأعضاء جماعة الإخوان، لأنها كانت توفر اللجوء السياسي لهذه الجماعة، كما أنها لا تتطلب إلا حكم صادر لمن يطلب اللجوء إليها، بالإضافة إلى أنها كانت تعطي لأفراد الجماعة مرتبات شهرية، وإنشاء محطات إذاعية لهم للهجوم على الدولة المصرية.

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