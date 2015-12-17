نيابة الزقازيق تأمر بعرض ملابس رئيس جامعة الزقازيق على الطب الشرعى

>قررت نيابة مركز الزقازيق بمعرفة خالد الغمرى وكيل النيابة، وبرئاسة أحمد يس، وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، التحفظ على ملابس الدكتور عبد الحكيم نور الدين رئيس جامعة الزقازيق لعرضها على الطب الشرعى.

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد بإصابة الدكتور عبد الحكيم نور الدين رئيس جامعة الزقازيق، بأعيرة نارية من قبل مجهولين، وتبين من التحريات أنه أثناء خروج رئيس الجامعة من منزله بدائرة مركز الزقازيق، بناحية مصنع الثلج بطريق هرية القديم، دائرة مركز الزقازيق، قام 3 ملثمين يستلقون دراجة بخارية بإطلاق أعيرة نارية ولاذوا بالفرار. وتم نقله إلى مستشفى الجراحة بجامعة الزقازيق وخضوعه لعملية جراحية وحالته مطمئنة.