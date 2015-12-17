نشرة «ONA» للفضائيات| شريف عامر ينضم لـ«البيت الكبير».. و«عنايت» متحفظ.. وأبلة فاهيتا تُقبّل باسم يوسف

إعداد: إنجي لطفي

تقدم وكالة أنباء أونا، نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

كشفت مصادر لوكالة «ONA»، عن التشكيل النهائي لفريق عمل برنامج “البيت الكبير” والمقرر بثه خلال 31 ديسمبر المقبل حيث يضم البرنامج كلا من الإعلامي أسامة كمال والإعلامية إيمان الحصري، والإعلامية أماني الخياط، والإعلامي شريف عامر، والإعلامية ريهام السهلي، على أن يتم تقديم البرنامج من السبت إلي الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءًَ..للمزيد

قال الإعلامي جمال عنايت، مقدم برنامج “سيادة الناخب”، في تصريحٍ خاص لوكالة أنباء ONA، إنه متحفظ على المشاركة تقديم برنامج ” البيت الكبير”، والمقرر بثه على الفضائية المصرية ليلة رأس السنة، لأسبابٍ خاصة به..للمزيد

أكدت مصادر لـ”ONA”، أن قناة النهار وقعت برتوكول تعاون مع دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثلية للاتفاق علي عمل سلسلة من العروض والأعمال المسرحية لعرضها علي شبكة تلفزيون النهار، موضحاً أن جاري الاتفاق علي التفاصيل النهائية علي أن يكون فريق الممثلين من جيل الشباب الجديد الموهوبين..للمزيد

صرحت مصادر لوكالة أنباء ONA، بأن الفنان محمد منير، وعمرو دياب، قد انتهيا من تصوير دويتو أغنية ”القاهرة”..للمزيد

نشرت أبلة فاهيتا، مقدمة برنامج ” الدوبلكيس”، المذاع على شاشة فضائية CBC، عبر صفحة البرنامج الرسمية، صورًا لها جمعتها بكلٍ من الإعلامي باسم يوسف، والفنان ماجد المصري، والفنان قصي الخولي، وذلك أثناء مشاركتها في مهرجان دبي السينمائي، حيث كتبت عبر صفحتها ” مافيش أحلى من أوبن بوفيه مهرجان دبي السينمائي “..للمزيد