ورد الخال في الحارة الشامية: لبنانية من نوع آخر

دبي - تمام عجمية

بدأت الممثلة اللبنانية ورد الخال تصوير مشاهدها في مسلسل "خاتون"، بشخصية "ناهد" التي ستخوض تحدياً مع حارة الزعيم "أبو العز" انتقاماً لأخيها الضابط الفرنسي "كريم" (يوسف الخال).

وانضمت ورد إلى يوسف في بطولة العمل الشامي الذي يصور في سوريا، بالقرب من دمشق، على أن ينتقل التصوير لاحقاً إلى داخل الحارات والبيوت الشامية القديمة. وحرصت النجمة على تأكيد محبتها لـ"الشام" وسرورها بالتصوير على أرضها، لافتةً إلى "وحدة الحال بين الشعوب العربية كافة".

وتدخل "ناهد" على حط الأحداث بدور محوري ازاء حادث يتعرض له رئيس المخفر "كريم"، علماً أن الأخ والأخت من أصول عربية، ومن المتوقع أن تستطيع الخال بمشاركتها الأولى في عمل شامي، والمبنية على قوة ادائها، أن تقدم صورة راقية ومختلفة عن ضعف بعض اللبنانيات في الشاشات العربية.

وتشارك ورد في بطولة العمل إلى جانب مجموعة من النجوم السوريين والعرب، من أبرزهم باسم ياخور وسلافة معمار وكاريس بشّار وسلّوم حداد وكندة حنا وميلاد يوسف وأيمن رضا وزهير رمضان ومعتصم النهار. ومن لبنان يوسف الخال وطوني عيسى، وحسن كشاش من الجزائرـ ومعز التومي من تونس، في "فانتازيا شامية" بعيدة من النمطية التي سادت صورة "الحارة"، على أن يبدأ عرض العمل في رمضان المقبل على مدى 60 حلقة، من إنتاج "غولدن لاين"، وتأليف طلال مارديني، ومعالجة درامية لسيف حامد، وإخراج تامر إسحق.