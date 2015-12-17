ماذا قالت دينا الشربيني في الإطلالة الأولى لها بعد أزمة السجن؟

في أول إطلالة تليفزيونية لها بعد خروجها من السجن على خلفية قضية المخدرات التي ضبطت فيها، تجاهلت الممثلة دينا الشربيني الحديثعن هذه الأزمة أو عن أزمة إيقافها عن العمل من قبل نقابة الممثلين وعملها حالياً بتصريح مؤقت.

زاكتفت دينا بالحديث عن عملها الجاري تصويره حاليا وهو فيلم "كدبة كل يوم"، الذي يجمعها بعمرو يوسف قائلة إنها من خلاله تجسد شخصية الزوجة النكدية التي تعيش في مشاكل عديدة مع زوجها، الذي يقوم بدوره عمرو يوسف ويعود سبب نكدها في العمل إلى "خيبة آملها" فيه حيث كانت تعتقد أن الزواج عبارة عن حياة وردية دائما لتتفاجىء بعكس ذلك.

وأضافت دينا في لقائها ببرنامج "عين" الذي يعرض على قناة "الحياة" إنها في حياتها العادية لا تستعين بستايلست أو ماكيير على الإطلاق بل على النقيض ترتدي ما يقابلها في خزانة ملابسها دون تخطيط.