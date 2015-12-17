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طوني قطان يحيي حفلة رأس السنة في البحر الميت في الأردن

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الخميس 17-12-2015 17:41

يحيي النجم الأردني من أصل فلسطيني طوني قطان حفل رأس السنة لهذا العام 2015/2016 في فندق رامادا في البحر الميت في الأردن، حيث يستقبل العام الجديد بين جمهوره الذين جهز لهم مجموعة كبيرة من الاغنيات التي سيقدمها في الحفل.
يذكر ان طوني قطان قد عاد مؤخراً الى عمان من العاصمة التركمناية عشق آباد، بعد ان شارك باحتفال "يوم الحياد" وهو ثاني اهم عيد وطني في تركمنستان، بحضور عدد من زعماء الدول منهم الرئيس التركماني قربان قولي بيردي محمدوف ورئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو بالاضافة الى 11 رئيس دولة، وبمشاركة مجموعة من الفنانين العالمين منهم الايطالي توتو كوتونيو حيث يعتبر طوني قطان الفنان العربي الوحيد الذي مثل الاردن والعرب في هذه المناسبة.
من جهة اخرى، طرح الفنان طوني قطان منذ عدة ايام اغنية منفردة جديدة بعنوان "آه يا ويلي" الأغنية من كلمات عمر ساري والحان طوني قطان وتوزيع سيف.

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