الشاعر سعود شربتلي يخص "سيدتي نت" بجديده

يعيش الشاعر السعودي سعود الشربتلي حالة من النشاط الفني، وذلك من خلال دعمه للشباب والموهوبين بقصائده، حيث سيشهد العام المقبل (2016) طرح العديد من قصائده بأصوات مطربين ومطربات، منها أغنيتين للمطربة الأنيقة يارا، الأولى "جت سليمه" لحن عبد الله القعود، والثانية "ما نسيناكم"، وأغنية للمطربة شذا حسون باسم "لعبها صح"، وأغنية للمطربة فرح يوسف باسم "لا ممنوع"، والأغنيات الثلاثة من ألحان ثامر توفيق. وأغنيتان للمطربة شهد برمدا، الأولى باسم "وصل" لحن عبد الله القعود، والأغنية الثانية "أعشقك" لحن الملحن المصري رحيم.

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