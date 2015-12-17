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أحدث علاج للقولون العصبى باستخدام كبسولة النعناع ممتدة المفعول

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أحدث علاج للقولون العصبى باستخدام كبسولة النعناع ممتدة المفعول أحدث علاج للقولون العصبى باستخدام كبسولة النعناع ممتدة المفعول
القولون العصبى من أشهر أمراض الجهاز الهضمى التى تسبب آلامًا مزعجة للمصابين به، خاصة حال اضطراب الحالة المزاجية والتعرض لضغوط شديدة أو حين تناول بعض الأطعمة المهيجة مثل الأكلات الحريفة والخمور والمشروبات الغنية بالكافيين.

أحدث علاج للقولون العصبى


>وكشفت الأبحاث الطبية مؤخرًا عن أحدث العلاجات المساعدة للسيطرة على أعراض مرض القولون العصبى، وهو عبارة عن كبسولة تحتوى على زيت النعناع ممتد المفعول لتساهم فى السيطرة بشكل كبير على الأعراض المزعجة للمرض.

تجارب العلاج الجديد للقولون العصبى


>وتم التوصل إلى هذه النتائج بعد إجراء دراسة أشرف عليها فريق من الباحثين بجامعة جنوب ألاباما الأمريكية، شملت 72 شخصًا واستمرت لمدة شهر، حصل خلالها مرضى القولون العصبى على كبسولة زيت النعناع ممتدة المفعول، بمعدل 3 مرات فى اليوم، بحيث كان يستمر تأثير كل كبسولة 8 ساعات تقريبًا.

وعقب مرور 24 ساعة، كشفت النتائج عن أن زيت النعناع ساهم فى الحد من أعراض القولون العصبى بنسبة 20%، المثير أن النسبة ارتفعت لتصل إلى 40% بعد مرور شهر من بداية التجارب.
>وفسر الباحثون الفوائد العلاجية لزيت النعناع، مشيرين إلى أنه يحتوى على مركب المنثول "L-mentho"، والذى يساهم فى تخفيف أعراض القولون العصبى وتحسين حالة الأمعاء.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Digestive Diseases and Sciences" خلال عدد شهر ديسمبر الجارى.

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مصر 365