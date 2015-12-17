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النيابة تستمع لأقوال رئيس جامعة الزقازيق.. والجناة أطلقوا عليه 10طلقات

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النيابة تستمع لأقوال رئيس جامعة الزقازيق.. والجناة أطلقوا عليه 10طلقات النيابة تستمع لأقوال رئيس جامعة الزقازيق.. والجناة أطلقوا عليه 10طلقات

>استمعت نيابة مركز الزقازيق بمعرفة خالد الغمرى وكيل النيابة وبرئاسة أحمد يس، وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، لأقوال الدكتور عبد الحكيم نور الدين رئيس جامعة الزقازيق بالمستشفى، بعد خروجه من حجرة العمليات واستقرار حالته، حيث قرر أنه أثناء انتظاره سيارة الجامعة أمام منزله، فوجئ بدراجة بخارية يستقلها ثلاثة أشخاص، توقفت أمامه، ونزل من عليها أحدهم، واقترب منه، وأطلق عليه أعيرة نارية، استقرت أربعة منها فى ساقيه، وأنه استنجد بالأهالى، مما دفع الجناة إلى الهروب.

وتبين من التقرير الطبى إصابته بفتحتى دخول وخروج بالفخذ اليمنى، وفتحة دخول وخروج بالساق اليمنى، و فتحتان دخول وخروج بالفخذ الأيسر، أدت إلى كسر مضاعف بأعلى عظمة الساق اليسرى.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن الجناة أطلقوا عليه 10 طلقات، من طبنجة 9 ميلى، واستقرت أربعة طلقات بجسده.

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مصر 365