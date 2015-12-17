"البيئة": نتابع الموقف فى حادث قطار بضائع السويس المحمل بالمازوت

قالت وزارة البيئة إن المهندس أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، يتابع الموقف البيئى لحادث قطار بضائع السويس، بعد ورود بلاغ إلى غرفة العمليات المركزية، يفيد بخروج قطار بضائع محمل بمادة المازوت عن قضبان السكة الحديد، كان قادما من القاهرة ومتجها إلى السويس، وقد توجهت لجنة من الفرع الإقليمى للجهاز فور البلاغ لموقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضافت الوزارة فى بيان لها أن إدارة الدفاع المدنى فى السويس وسيارات اللجنة الجغرافية لشركات البترول تواجدت لتأمين الموقع، وتم رفع العربات من على القضبان بواسطة وزارة النقل ومعدات شركات البترول، حيث نتج عن الحادث انسكاب كمية من المازوت، وهى محصورة بمنطقة بجوار سور وأرض مرتفعة بمنطقة صحرواية.

وأشارت الوزارة إلى أنه فور الانتهاء من أعمال رفع العربات سيتم سحب الزيت المنسكب بواسطة سيارات السحب. وجارى متابعة الموقف البيئى مع لجنة فرع السويس .

من ناحية أخرى أكدت وزارة البيئة أنه يتم إتخاذ الاجراءات اللازمة للسيطرة على حادث التسرب فى خط نقل البترول بمنطقة عرب الحصار بالصف بمحافظة الجيزة.

وأضافت الوزارة في بيان لها أنه على الفور تم دفع لجنه من الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى والإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كما تم إبلاغ هيئة السلامة والبيئة التابعة للهيئة العامة للبترول، حيث أفادت بأن الحادث بخط أنابيب 14 بوصة تابع لشركة أنابيب البترول، ويحمل النافثا من التبين إلى أسيوط، وقد حدث كسر بالخط وخرجت كميات كبيرة من النافثا، مما أدى إلى اشتعال الحرائق، وعلى الفور تم غلق الخط وإصلاحه ولحامه، كما تم السيطرة على الحريق الذى نشب به عن طريق الحماية المدنية.

و أشارت إلى أن اللجنة أكدت أنه لا يوجد إصابات بشرية، وأن المنطقة السكنية تبعد مسافة 1.5 كيلو متر تقريبا عن التسرب، وجارى أعمال تنظيف المنطقة المجاورة للخط من خلال شركة الأنابيب، وتقوم لجنة من التفتيش البيئى وفرع القاهرة بمعاينة الموقف من الناحيه البيئية، ومتابعة أعمال تطهير المنطقة المجاورة لخط الأنابيب.

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