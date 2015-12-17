مؤتمر حماده صدقى: التوقف أثر على دجلة والعشوائية سبب الهدف الثاني

أرجع حمادة صدقي مدرب وادي دجلة خسارة فريقه أمام المصري لفترة التوقف الطويلة للدوري والتي تجاوزت الأربعين يوما.

وادي دجلة خسر أمام المصري بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وقال حمادة صدقي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "لاعبي فريقي تأثروا كثيرا بفترة التوقف الطويلة، فقد وصلنا لمستوى جيد قبل توقف الدوري، لكننا الأن لم نكن جاهزون بشكل كافي".

صدقي أتبع "الفريق لعب بشكل عشوائي في أخر 10 دقائق من المباراة ولم يترجموا الفرص إلى أهداف، ما أدى لاستقبالنا الهدف الثاني".

وأتم "عانينا أيضا من بعض الغيابات وأبرزها ستانلي وكريم نيدفيد، كما أنني اضطررت لاستبدال اللاب جونيو رغم ظهوره بشكل رائع، وذلك لشعوره بالإجهاد.