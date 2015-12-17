هل يكون جوارديولا مدرب تشيلسي القادم؟

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن مدرب بايرن ميونخ الحالي بيب جوارديولا قد يكون مدرب تشيلسي القادم.

وكان النادي اللندني قد أقال جوزيه مورينيو من منصبه مساء اليوم بعد تراجع النتائج في الدوري الإنجليزي الممتاز والتي كان آخرها الخسارة أمام ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الديلي ميل البريطانية الشهيرة فقد أفادت أن جوارديولا لن يجدد عقده مع النادي الألماني وستكون وجهته المقبلة تشيلسي الإنجليزي.

الصحيفة أكدت أن جوارديولا أخبر إدارة البلوز أنه يرغب في ضم 10 لاعبين في الموسم القادم من أجل إعادة الفريق من جديد للمنافسة بقوة على جميع المسابقات المتاحة.

الجدير بالذكر أن اسم بيب جوارديولا ارتبط أيضًا في الفترة الماضية بتدريب فريق مانشستر سيتي.