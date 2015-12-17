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هشام الجخ يتألق فى طنطا بقصيدة 5 الصبح ويرفض إلقاء "أنا إخوان"

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هشام الجخ يتألق فى طنطا بقصيدة 5 الصبح ويرفض إلقاء "أنا إخوان" هشام الجخ يتألق فى طنطا بقصيدة 5 الصبح ويرفض إلقاء "أنا إخوان"
تألق الشاعر "هشام الجخ" مساء اليوم الخميس بقصيدته الجديدة "5 الصبح"، التى ألقاها على مسرح أحد النوادى الخاصة بمدينة طنطا، وسط تصفيق حاد من الجمهور.

كان الجخ قد بدأ الأمسية الشعرية التى نظمها أحد النوادى الخاصة بمدينة بقصيدة "جحا"، التى لاقت استحسان الجمهور، وبعدها كانت مفاجأة الحفل بالقصيدة الجديدة.

وطالب الجمهور من "الجخ" قصيدة أنا إخوان، ولكنه رفض بحجة أن القصيدة كانت نقدا لحكم الإخوان المسلمين وسياسة مرسى، وهم حاليا خارج المشهد السياسى، وقال نصا: "القصيدة قيلت فى نقد محمد مرسى، ومش من الرجولة أنك تقول القصيدة بعد ما محمد مرسى مشى".

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مصر 365