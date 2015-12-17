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وزير الرياضة: تأجيل عودة الجمهور لمباريات الدورى وعودتها للبطولات الإفريقية

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وزير الرياضة: تأجيل عودة الجمهور لمباريات الدورى وعودتها للبطولات الإفريقية وزير الرياضة: تأجيل عودة الجمهور لمباريات الدورى وعودتها للبطولات الإفريقية
قال خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، إنه تقرر تأجيل عودة الجمهور لمباريات الدورى المصرى وعودتها للبطولات الإفريقية، مضيفاً أن لم تتمكن من دراسة قرار عودة الجمهور للمدرجات فى الفترة الماضية، بسبب الانتخابات البرلمانية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ممكن"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامى خيرى رمضان، أن قرار تأجيل عودة الجمهور للمدرجات "خوفاً على أرواحهم"، مشيراً إلى أن التقارير الأمنية ستحدد توقيت عودة الجمهور، مؤكداً أن القرار الآن فى يد مجلس الوزراء.
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