فاروق حسنى: 25 يناير انتفاضة ونتائجها سلبية.. و30 يونيو ثورة حقيقية

قال فاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، إن ثورة 25 يناير انتفاضة شعب، لكن 30 يونيو ثورة حقيقية لأن لها نتائج على الأرض، لافتا إلى أن نتائج ثورة 25 يناير كانت جميعها سلبية، مشيرا إلى أنه خلال توليه وزارة الثقافة صرف من جيبه الخاص على الدولة، مضيفاً "كان ليا الشرف أن أخش القفص أو السجن".

وأكد حسنى، إن مساحة الوادى الجديد 46% من مساحة مصر، ولم يقطن به سوى 180 ألف مصرى، رغم أنه يتميز بموارد جميلة للغاية يمكن أن يتم استثمارها، خاصة وأن به خزانات مياه مهوله، منتقدا الدولة ، قائلاً: "الدولة دى مفيهاش مشروعات عملاقة كتير".

وذكر "حسنى" خلال حواره مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه وضع حائط حديدى بينه وبين الماضى، ولكن هو يفكر لمصر لأنه يحبها، لافتا إلى أنه فخور بماضيه لأنه شخص يمتلك موهبة من الله وهى الفن الذى يجعله يخرج بأشياء طيبة من داخله، مضيفاً "وأنا كل همى أعلم المجتمع".