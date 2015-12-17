اتهام شاب"سكران"بمحاولة دهس طالبات بسيارته فى مدينة نصر

حرر سائق أتوبيس سياحى بلاغا فى غرفة النجدة اتهم فيه"حسام .ع" المقيم فى امتداد شارع رمسيس، باقتحام الأتوبيس قيادته والتعدى بالضرب على طالبات جامعيات يستقلنه ومحاولته دهس عدد منهن عندما حاولن التقاط رقم لوحات سيارته الملاكى رقم "ي ب أ 485 ".

وقال السائق فى البلاغ أن المتهم اعترض الأتوبيس وهو يقل الطالبات عائدا بهم من رحلة بسبب اولوية المرور فى مدينة نصر ثم صعد وهو فى حالة سكر إلى الأتوبيس وتعدى عليه الطالبات بالضرب وعندما نزلت عددا من الطالبات لإلتقاط ارقام سيارته طاردهن بالسيارة وحاول دهسهن.