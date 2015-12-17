اتهام شاب"سكران"بمحاولة دهس طالبات بسيارته فى مدينة نصر

حرر سائق أتوبيس سياحى بلاغا فى غرفة النجدة اتهم فيه"حسام .ع" المقيم فى امتداد شارع رمسيس، باقتحام الأتوبيس قيادته والتعدى بالضرب على طالبات جامعيات يستقلنه ومحاولته دهس عدد منهن عندما حاولن التقاط رقم لوحات سيارته الملاكى رقم "ي ب أ 485 ".إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال السائق فى البلاغ أن المتهم اعترض الأتوبيس وهو يقل الطالبات عائدا بهم من رحلة بسبب اولوية المرور فى مدينة نصر ثم صعد وهو فى حالة سكر إلى الأتوبيس وتعدى عليه الطالبات بالضرب وعندما نزلت عددا من الطالبات لإلتقاط ارقام سيارته طاردهن بالسيارة وحاول دهسهن.