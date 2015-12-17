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بالصور.. محافظ سوهاج يدشن أولى جلسات مجلس الشباب والرياضة الإقليمى

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بالصور.. محافظ سوهاج يدشن أولى جلسات مجلس الشباب والرياضة الإقليمى بالصور.. محافظ سوهاج يدشن أولى جلسات مجلس الشباب والرياضة الإقليمى
دشن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج مجلس الشباب والرياضة الإقليمى فى أولى جلساته اليوم بقاعة المؤتمرات بالمحافظة بحضور أ.د محروس محمود محروس ـ عميد كلية التربية الرياضية جامعة سوهاج رئيسا للمجلس، وكمال أبو ضيف وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج مقررا للمجلس، و12 عضوا.

وجاءت الجلسة الأولى بحضور ممدوح مقلد عضو مجلس النواب ولفيف من قيادات الشباب والرياضة وأعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية جامعة سوهاج، وقد تطرق الاجتماع لمناقشة مشكلات الرياضة والشباب بسوهاج منها مشكلة عدم وجود لاعبين لكرة اليد وعدم وجود تدريبات واهتمام كاف بدورة الألعاب الرياضية بشرط أن يكون التدريب مستمرا وغير محدد بوقت.

وأكد المحافظ على أهمية نشر الوعى الرياضى وتفعيل مراكز تدريب الشباب وتنمية الإدراك بقيمة وأهمية الألعاب الرياضية ووضع خطة عاجلة لحل المشاكل وخطة نصف سنوية لثلاث سنوات وأخرى طويلة المدى، على أن تكون الخطط واقعية لحل المشاكل الرياضية بسوهاج.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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