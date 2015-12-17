بالصور.. القنصل العراقى يبحث أوضاع طلاب بلاده فى جامعة المنصورة

استقبل الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، زيد عباس شنشول القنصل العراقى خلال زيارته للجامعة للتعرف على أحوال الطلاب العراقيين بمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا.

حضر اللقاء كلا من الدكتور حسام الدين مصطفى المشرف العام على إدارة الوافدين وسحر العراقى مدير إدارة الوافدين،والدكتورة عزة إسماعيل عميد كلية العلوم والدكتور رضا سيد أحمد عميد كلية الآداب والدكتور محمد عبد الواحد وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب والدكتورة رشا على الدين وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأبدى القنصل سعادته بتواجده في جامعة المنصورة والتي تعد من الجامعات المتميزة عربيا وعلى مستوى الشرق الأوسط ووعد بزيادة أعداد الطلاب الراغبين قى الدراسة بها فى مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا.

وبدوره أكد الدكتور محمد القناوى عمق الروابط بين الشعبين وترحيب الجامعة باستقبال جميع طلاب البلدان العربية وتقديم الخدمات التعليمية لأبناء الشعب العراقى .

وتجول وفد السفارة العراقية فى كليتى الحقوق والآداب وعقد القنصل لقاء مفتوح مع الوافدين بقاعة السنهورى بكلية الحقوق لمناقشة أحوالهم والمشكلات التي تواجههم أثناء الدراسة.



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