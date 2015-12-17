محافظ سوهاج يفتتح معرض منتجات الشباب المستفيد من برنامج اسبوع التخطيط

شهد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج اليوم حفل ختام برنامج اسبوع التخطيط والتطوير المهني للشباب المصري بسوهاج تحت شعار" ثقافة العمل الحر "والذى نظمته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف "ومؤسسة احمد مصطفي للتنمية المهنية.

اقيم الحفل بقاعة مركز إعداد القادة بسوهاج بحضور الدكتور احمد مصطفي كمال استشاري التنمية المهنية بالشرق الأوسط ومستشار" اليونيسيف " وعلى هامشه افتتح المحافظ معرض منتجات الشباب المستفيد من البرنامج وضمت التريكو والاكسسوارات اليدوية.

وأشاد المحافظ بمنتجات المعرض ودعا الشباب والشابات المشتركين فيه للاشتراك في المعرض الكبير الذي تقيمه المحافظة فى الأيام القليلة القادمة تحت شعار "صنع في سوهاج".

وكرم الدكتور أيمن عبد المنعم الفائزين في أنشطة البرنامج الذى أقم فى الفترة من 4 ديسمبر الجارى وحتى اليوم وأكد أهمية تنمية الفكر والوعي لدي الشباب وتعزيز ثقته في قدراته، لكي يساهم بشكل فعال في تنمية مجتمعه ووطنه مصر من خلال تنمية عقله وتنمية مهاراته المهنية حتى يستطيع اختراق سوق العمل الحر والنجاح فيه.

ومن جانبه قدم الدكتور احمد مصطفي الشكر للمحافظ علي حضوره ودعمه موضحا أن هدف البرنامج هو مساعدة الشباب فى اكتشاف الذات بإستخدام آليات وتطبيقات علم التنمية المهنية لتمكينهم من مواجهة الحياة العملية واختراق سوق العمل .



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