نائب رئيس جامعة القناة لطلاب الصيدلة: قادرون على تلبية احتياجات الطلاب

عقد الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لقاء طلابيا مع طلبة كلية الصيدلة تحت عنوان "المشكلات الطلابية ومعرفة الطالب لحقوقه وواجباته"، وذلك بحضور الدكتور ياسر مصطفى عميد كلية الصيدلة والدكتورة دينا أبو المعاطى وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس بضرورة التقارب بين إدارة الجامعة وطلاب الجامعة.

وحرص الدكتور طارق راشد رحمى على الترحيب بأمين اتحاد الجامعة محمود عهدى وجميع الطلاب الحاضرين للقاء، مشيرا إلى أنه قام بالتدريس لطلاب هذه الكلية وأنه يعلم أن طالب كلية الصيدلة طالب متميز وذو وعى عال.

وبدأ كلمته بأن كل طالب لا بد أن يعرف ما له وما عليه داخل الحرم الجامعى فالجامعة بالكامل إدارة وأعضاء هيئة تدريس وعاملين تعمل لصالح الطالب ولصالح تقديم منظومة تعليمية متميزة فنحن نسعى إلى التميز وتخريج أجيال قادرة على البناء والتغيير حتى تتقدم مصر وتزدهر، مؤكدا أن الجامعة قادرة على تلبية كل احتياجات الطلاب وأن الطالب لابد أن يسلك الطرق الشرعية لتقديم شكواه فيبدأ برئيس القسم ثم وكيل الكلية ثم عميد الكلية ثم نائب رئيس الجامعة ثم رئيس الجامعة كما قام الدكتور طارق رحمى بإطلاع الطلاب على معايير الكتاب الجامعى ومواصفاته وأسعاره وجميع الكتب الجامعية ستوزع من خلال مركز الكتاب الجامعى لتوزيع الكتاب الجامعى وكل كلية لها منفذ بيع دون إجبار لشراء أى كتاب.

وأضاف أن أى زيادة فى أسعار الكتب لابد أن يبلغ الطالب إدارة الجامعة وأى إجبار فى شراء الكتب لابد أن يبلغ الطالب عنه كما قام الدكتور طارق رحمى بإطلاع الطلاب على جميع القواعد والمبادئ الخاصة بالامتحانات وأن هذه التعليمات ستكون معلقة على أبواب لجان الامتحانات، وذلك حتى يعرف كل طالب القواعد.

وأوضح الدكتور رحمى للطلاب إجراءات التعامل مع حالات الغش، وذلك حتى يعرف كل طالب ما له و ما عليه، مؤكدا أنه فى نهاية كل كورس سيتم عمل استبيان وذلك لبيان مدى رضاء الطالب عن المادة العلمية المقدمة له وذلك لإصلاح أى عيوب موضوعية توجد فى المادة العلمية دون دخول أهواء الطلاب وسيتم تحليل هذه الاستبيانات، وذلك لقياس مدى رضاء الطالب عن المادة العلمية المقدمة له فالمشكلة لن تخرج عن المادة العلمية والطالب وعضو هيئة التدريس.

وطلب الدكتور طارق من الطلاب أن تكون الاستبيانات صادقة حتى تعكس الواقع وتكون ذات مصداقية حتى يستفيد الطالب فى السنوات القادمة.

كما قام بتعريف الطلاب على أن هناك إدارة طبية كاملة تشمل جميع التخصصات وذلك للكشف على الطلاب إلى جانب وجود وحدتين طبيتين داخل مدينة الطلبة والطالبات بالجامعة وحتى الطلاب المرضى بفيروس c تصرف لهم الأدوية والتى قد تصل إلى 8 آلاف جنيه مجانا للطلاب، بالإضافة إلى العمليات الكبرى للطلاب.

وفتح الدكتور ياسر مصطفى عميد الكلية بفتح باب المناقشة مع الطلاب وذلك للتعرف على مشاكلهم ومحاولة حلها، وذلك حتى تكون إدارة الجامعة على علم بهذه المشاكل وذلك لاتخاذ أسرع الطرق لحلها، وقد أكد الدكتور ياسر مصطفى للطلاب أن الجامعة فى ظل القيادات الحالية تقفز قفزة سريعة إلى الأمام، مضيفا أن مثل هذه الاجتماعات بين الطلاب ونائب رئيس الجامعة لم تكن تحدث قبل ذلك.



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