الكويت تعلق رحلاتها الجوية لعدد من المطارات الدولية فى إطار إعادة جدولة

>أعلنت الخطوط الجوية الكويتية أنها ستعلق سير رحلاتها المباشرة إلى كل من كوالالمبور وجاكرتا>وقالت الشركة ، فى بيان اليوم الخميس ، إنه سيتم زيادة التشغيل المباشر من الكويت إلى لندن ومن الكويت إلى نيويورك ابتداء من الموسم الشتوى (2016/2017) وزيادة التشغيل المباشر إلى مانيلا إضافة إلى التشغيل الحالى بواقع ثلاث رحلات أسبوعيا اعتبارا من 28 مارس 2016.

وأضافت أنه تقرر تعليق بيع التذاكر على خط (لندن/نيويورك ونيويورك/لندن) مع استمرار رحلات الشركة من الكويت إلى نيويورك عبر لندن وكذلك من نيويورك إلى الكويت عبر لندن واستمرار الرحالات إلى شرم الشيخ، مع تعليق الرحالات إلى الإسكندرية وسوهاج اعتبارا من 28 مارس المقبل .

وأشارت الى أن هذه القرارات تأتى فى إطار إعادة جدولة بعض رحلاتها كمرحلة أولى بناء على الاستراتيجية التجارية الجديدة للشركة خصوصاً التى تكون وفقا لحق النقل حسب البند الخامس (الحرية الخامسة) التى يتخللها توقف (ترانزيت).

وأكدت أن أهم أولوياتها يتمثل فى تقديم الخدمة الأفضل لركابها وتذليل الصعوبات كافة فى جميع الظروف والأوقات موضحة أنها ستتخذ عددا من الخطوات للمسافرين على خط (لندن/نيويورك ونيويورك /لندن) حيث سيتم نقل الركاب الذين لديهم تذاكر مؤكدة حتى تاريخ 16 يناير 2016 دون أى تغيير فى جدول التشغيل.

وفى ما يخص المسافرين الذين لديهم تذاكر مؤكدة للسفر فى الفترة ما بعد 17 يناير 2016، ذكرت الخطوط الكويتية أنه سيتم تخييرهم ما بين الاسترجاع الكامل لمبلغ التذكرة أو يتم تحويلهم إلى خطوط طيران أخرى دون تحميلهم أى تكاليف اضافية.

يذكر أن مصطلح حق النقل حسب البند الخامس (الحرية الخامسة) يقصد به حرية السفر بين دولتين أجنبيتين خلال رحلة تبدأ وتنتهى فى بلد الشركة الأم.

وتقوم الخطوط الجوية الكويتية حاليا بعملية تطوير وتحديث كاملة لأسطولها حيث انتهت من المرحلة الأولى فى تحديث الأسطول بعد تسلمها 12 طائرة من طائرات عقد التأجير من شركة (أيرباص) بانتظار المرحلة الثانية من عملية التحديث التى ستنطلق السنة المقبلة ببدء استقبال الطائرات العشر من طراز (بوينغ 777) التى تصل أول طائرة منها فى نوفمبر 2016.

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