مساعدات عسكرية دولية للأكراد تصل سوريا قادمة برًا من العراق

>أعلنت لجان التنسيق المحلية المعارضة فى سورية اليوم الخميس وصول " قافلة مساعدات عسكرية مقدمة من التحالف الدولى إلى وحدات الحماية الكردية، قادمةً من إقليم كردستان العراق براً " الى محافظة الحسكة شمال شرقى البلاد.

وقالت اللجان فى اطار معلومات لديها اليوم ان " المساعدات الواصلة والتى تتضمن أسلحة متوسطة وخفيفة تندرج فى إطار دعم قوات التحالف للوحدات الكردية لمحاربة داعش".

وأوضحت اللجان" ان المساعدات الجديدة المقدمة هى لدعم حملة عسكرية قادمة للوحدات الكردية تهدف إلى السيطرة على بلدة الشدادى فى ريف مدينة الحسكة الجنوبي".

يذكر ان تنظيم داعش ينتشر فى ريف الشمال السورى ووسط البلا .

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