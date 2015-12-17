فقر الدم.. الأعراض والتشخيص وطرق العلاج

أعراض فقر الدم

تشخيص فقر الدم

علاج فقر الدم

فقر الدم من المشاكل المرضية المنتشرة، ويعد سوء التغذية من أهم الأسباب التى تقف وراء الإصابة بفقر الدم.>من أهم الأعراض التى تشير إلى الإصابة بفقر الدم تبعًا لرأى أخصائى السمنة والنحافة الدكتور خالد يوسف هى:>- ضعف التركيز.>- الهالات السوداء تحت العين.>- تغير لون الأظافر.>- الشعور بالوهن والضعف وقلة النشاط.>- أحيانًا يصاحب أعراض فقر الدم خسارة فى الوزن لدى بعض الأشخاص.>تحليل صورة الدم الكاملة، هى الوسيلة الفعالة لتشخيص فقر الدم، والتى يمكن من خلالها الاستدلال على نسبة فقر الدم، وكذا نسبة النقص فى عناصر الدم المختلفة.>يوضح خالد أن علاج فقر الدم يعتمد فى المقام الأول على نتائج فحص صورة الدم الكاملة، والتى على أساسها تحدد نسب العناصر الناقصة والتى تحتاج إلى تعويض، إما بالغذاء الصحى والغنى بتلك العناصر، أو بالعلاجات الخاصة والفيتامينات والمكملات الغذائية الدوائية.

كما ينصح خالد بضرورة الاهتمام بالحصول على جميع أنواع العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم، كالمعادن والفيتامينات والبروتينات، وهو ما يمكن تحقيقه بالغذاء الصحى والمتكامل فى عناصره، والذى يمكن من خلاله توفير الوقاية اللازمة من التعرض لفقر الدم.