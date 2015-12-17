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لأول مرة بجامعة بني سويف.. نموذج طلابي لمحاكاة جامعة الدول العربية‎

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لأول مرة بجامعة بني سويف.. نموذج طلابي لمحاكاة جامعة الدول العربية‎ لأول مرة بجامعة بني سويف.. نموذج طلابي لمحاكاة جامعة الدول العربية‎

تنظيم نموذج محاكاة لجامعة الدول العربية

 

نظمت الجامعة نموذج طلابي لمحاكاة جامعة الدول العربية، تحت رعاية الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بنى سويف، وبحضور الدكتور محمد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور علاء عبد الحليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وممدوح رشوان أمين الاتحاد العربي للشباب بجامعة الدول العربية، محمد فاروق مديرعام رعاية الشباب ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة.

وقام الطلاب بأداء نموذج من المحاكاة، والذي يمثل تجربة فريدة للطلاب المشاركين تهدف إلى التوعية السياسية عن طريق محاكاة الواقع وإيجاد حلول للتحديات الحقيقة الموجودة في الأحداث الجارية.

أكد أمين لطفي، على استمرار الجامعة في المشاركة الطلابية في كل المجالات بمبادرات داخل الجامعة وخارجها تهدف إلى التوعية المجتمعية والسياسية، علاوة على إضافة بعض المهارات المهمة كمهارة القيادة والقدرة على التفاوض والإقناع، بالإضافة إلى زيادة التوعية الثقافية والاجتماعية للطلاب.

وأشاد رشوان،  بمستوى طلاب جامعة بني سويف، والذي ظهر بشكل واضح في هذا النموذج متمنيًا تنفيذا هذه المحاكاة في المقر الرئيس لجامعة الدول العربية موجهًا الدعوة لطلاب الجامعة للمشاركة في مجلس وزراء المياه العرب القادم، ومنتدى الشباب الأفريقي والمشاركة أيضًا في افتتاح متحف النيل الأسبوع القادم.

يذكر أن فعاليات المحاكاة شملت عرض فيلم لرؤساء وملوك الدول العربية في مقر الجامعة العربية وكيفية تناولهم طرق دعم وحل المشكلات على مستوى الوطن العربي ومناقشة القضايا الهامة للأمة العربية والتحديات التي تواجهها وكيفية التعامل معهم علاوة على بعض الفقرات الغنائية والشعر العربي.

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