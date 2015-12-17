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مصدر: قضية السيد حمدى لم تحفظ والنيابة فى انتظار التقرير الكيماوى

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مصدر: قضية السيد حمدى لم تحفظ والنيابة فى انتظار التقرير الكيماوى مصدر: قضية السيد حمدى لم تحفظ والنيابة فى انتظار التقرير الكيماوى
تسلمت نيابة قسم أول شبرا الخيمة تقرير المعامل المركزية بوزارة الصحة الخاصة بتحليل عينة بول من السيد حمدى لاعب النادى الأهلى سابقا ولاعب نادى المقاصة الحالى. و وتبين أنها سلبية من الترامادول ومخدر الحشيش.

وأكد مصدر قضائى بمجمع محاكم ونيابات جنوب بنها ل" اليوم السابع " أن القضية لم تحفظ بعد وأن النيابة مازالت فى انتظار تقرير المعمل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعى للمضبوطات التى ضبطت بحوزة اللاعب، وهى عبارة عن شريط يحوى 6 أقراص يشتبه أنها ترامادول ومادة سائلة لم يتبين ماهى.

وكان عمرو رضوان وكيل أول نيابة قسم أول شبرا الخيمة، برئاسة المستشار مصطفى المتناوى رئيس النيابة، أمر بحبس السيد حمدى مهدى، لاعب الأهلى السابق ومصر المقاصة الحالى، 4 أيام على ذمة التحقيق، ووجه له تهمة تعاطى المخدرات والقيادة بدون ترخيص ودون لوحات معدنية بالسيارة.
>كما أمر وكيل أول النيابة بإرسال اللاعب إلى المعامل المركزية لأخذ عينة من البول لبيان ما إذا كان بها مواد مخدرة من عدمه بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القليوبية، وقرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب بنها إخلاء سبيله بضمان محل إقامته.

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مصر 365