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خلطة سحرية لإزالة الشعر نهائياً من جسمك و بطريقة سهلة جداً

  • الصحة
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خلطة سحرية لإزالة الشعر نهائياً من جسمك و بطريقة سهلة جداً خلطة سحرية لإزالة الشعر نهائياً من جسمك و بطريقة سهلة جداً

خلطة الليمون مع العسل من اسهل واسرع طرق ازالة الشعر نهائياً بمواد طبيعية . لعمل هذه الخلطة السهلة و الرائعة و التي تعتبر من افضل طرق ازالة الشعر نهائيا بمواد طبيعية و لها اثر ملحوظ في تقليل نمو الشعر و ازالته بشكل دائم . المكونات : 10مل من عصير الليمون 40 مل عسل الطريقة: بخلط 10 مل من عصير الليمون مع 40 مل من العسل، اخلطيهم جيدا ثم ضعي المزيج الناتج على منطقة الشعر باستخدام قطعة قطن و افركي بإتجاه نمو الشعر ثم دعي الخليط على المكان لمدة 15 دقيقة ثم قومي بشطفه بالماء. كرري هذه العملية مرتين بالأسبوع لمدة أسبوعين ثم كرري هذا كل أسبوع للحصول على نتائج جيده و ملحوظه 2 -ماسك الليمون للوجه من طرق ازالة الشعر نهائيا بمواد طبيعية: المكونات: 10 مل من عصير الليمون 30 غرما من الطحين الطريقة: إحدى اسهل طرق ازالة الشعر نهائيا بمواد طبيعية و هي طريقة ماسك أو قناع الليمون لازالة شعر الوجه. لعمل هذه الخلطة الطبيعية قومي بعصر 10 مل من عصير الليمون في كوب من الماء ثم أضيفي 30 غراما من الطحين و اخلطيهم جيدا. ضعي هذا المزيج الأصفر على الوجه و إنتظري لمدة 15 دقيقة. بعد ذلك قومي بفرك الوجه في اتجاه نمو الشعر لإزالة الشعر غير المرغوب فيه. ثم اشطفيه جيدا بالماء.

 

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