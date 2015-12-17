رئيس الجالية المصرية بلندن: نتائج مراجعة الإخوان حظرت أنشطتهم بشكل عملى

قال الدكتور جلال اسماعيل رئيس الجالية المصرية فى المملكة ‏المتحدة، إن نتائج المراجعة التى أصدرتها الحكومة البريطانية بشأن فكر وأنشطة الإخوان ‏المسلمين قد حظرت عملهم فى البلاد "بشكل عملى".‏

وفى تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى لندن، قال رئيس الجالية المصرية فى ‏بريطانيا إن نتائج المراجعة تدين الجماعة الإرهابية ، وخاصة تأكيدها على أن قطاعات من ‏الإخوان المسلمين لها علاقة غامضة للغاية "بالتطرف العنيف".‏

وأضاف أن الإعلان عن أن بريطانيا ستكثف المراقبة على الآراء والأنشطة التى يروجها ‏أعضاء الإخوان المسلمين وشركاؤهم وأنصارهم فى الخارج دليل واضح واعتراف ضمنى ‏بأن الحكومة البريطانية تعلم الخطورة التى تمثلها هذه الجماعة الإرهابية على أمن البلاد.‏

وأشار الى أن قرارات الحكومة التى تتمثل فى رفض إصدار ‏تأشيرات لأعضاء الإخوان المسلمين والمرتبطين بهم، والتدقيق فى أنشطتهم، والتواصل مع ‏الدول الأخرى لضمان التحقيق بدقة بشأن أى مزاعم تتعلق بتمويلاتهم ، وإبقاء وجهات ‏نظر وأنشطة الإخوان المسلمين قيد المراجعة لمعرفة ما إذا كانت تستوفى معايير حظرهم ، ‏لهو أقوى اعتراف بخطورة هذه الجماعة الإرهابية على الأمن القومى البريطانى بشكل ‏خاص، وعلى العالم بشكل عام.‏

وقال "إن جميع التنظيمات الإرهابية خرجت من رحم الإخوان المسلمين، ولها ارتباط وثيق ‏بها".

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