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وفد من وزارة النقل يتوجه للأردن لتذليل عقبات حركة التجارة بين البلدين

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وفد من وزارة النقل يتوجه للأردن لتذليل عقبات حركة التجارة بين البلدين وفد من وزارة النقل يتوجه للأردن لتذليل عقبات حركة التجارة بين البلدين

وزارة النقل – أرشيفية

 

غادر وفد من وزارة النقل، مطار القاهرة الدولي، متوجهًا إلى الأردن بعد توجيهات من سعد الجيوشي وزير النقل، بناءً على دعوة وزير النقل الأردني، لبحث تذليل كافة العقبات التي تعوق حركة النقل والتجارة بين البلدين، بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقتين.

وذكرت مصادر كانت في وداع الوفد، الذي يضم كلًا من صبحي ربيع المدير التنفيذي لجهاز نقل الركاب والبضائع، وأحمد عاطف رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والسفير محمود علام مستشار وزير النقل للتعاون الدولي، وإبراهيم منصور مستشار وزير النقل للمتابعة، وعماد الدين محمود رئيس الإدارة المركزية للنقل البري بهيئة الطرق والكباري وعلي إبراهيم مدير عام وحدة التعاون الدولي بوزارة النقل.

يذكر أن الزيارة تتضمن متابعة الموقف بميناء نويبع يوم الجمعة والسبت، ثم التوجه إلى ميناء العقبة والتواجد به يوم 20 ديسمبر الجاري، ثم التوجه إلى العاصمة الأردنية عمّان أيام 21- 22 ديسمبر، لاستكمال المباحثات مع مسئولي وزارة النقل الأردنية.

 

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