وزير الدفاع الأمريكي: استخدام بريدي الإلكتروني الشخصي في العمل خطأ

نقلت قناة تلفزيون (سي.بي.اس)، يوم الخميس، عن وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر قوله إن استخدامه لبريده الالكتروني أحيانًا في أمور تتعلق بالعمل كان “خطأ” وأنه كف عن ذلك منذ شهور فور علمه بأن هذا الأمر يتنافى مع سياسة الوزارة.

وبحسب رويترز قال كارتر للقناة من قاعدة أمريكية في أربيل بشمال العراق إنه لم يرسل أي شيء سري من بريده الالكتروني لكنه كان يرسل أحيانا رسائل “إدارية لموظفيه المباشرين” عبر هاتفه المحمول.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من نشر يوم الأربعاء خبر استخدام كارتر لبريده الالكتروني في أمور تتعلق بالعمل.

يأتي ذلك في أعقاب الجدل الذي أثير حول هيلاري كلينتون الطامحة للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية والتي استخدمت بريد الكتروني شخصي متصل بخادم خاص أثناء شغلها منصب وزيرة الخارجية خلال الفترة بين عامي 2009 و2013.

وخيم هذا الأمر على حملتها الانتخابية لخوض سباق الرئاسة في نوفمبر 2016 ودفع مكتب التحقيقات الاتحادي لفتح تحقيق في القضية.

وقال كارتر لقناة (سي.بي.اس) إنه تلقى تحذيرات متكررة بضرورة توخي الحذر في اتصالاته بعد توليه منصب وزير الدفاع في فبراير مشيرًا إلى أنه لا يتواصل كثيرا عبر البريد الإلكتروني.

وقال السيناتور جون مكين رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ إن اللجنة طلبت الحصول على نسخ من الرسائل الالكترونية وستقوم بمراجعتها للتأكد من عدم تسريب أي معلومات حساسة.

وقال مكين في بيان “في ظل كل هذا الاهتمام العام باستخدام مسؤولين آخرين في الإدارة لبريدهم الالكتروني بشكل غير مناسب .. من الصعب تصديق أن وزير الدفاع كارتر ارتكب نفس الخطأ في التقدير.”