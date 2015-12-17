مجلس إدارة لمحور القناة يضم وزيرى الإستثمار والتجارة ومحافظ بورسعيد

أكد اللواء مجدى نصر الدين امين محافظ بورسعيد أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزارء أصدر القرار رقم 3300 لسنة 2015 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لمحور تنمية قناة السويس ليضم وزيرى الإستثمار والصناعة والتجارة ومحافظ بورسعيد وممثلى من وزارة الدفاع ونائب رئيس الهيئة .

وأوضح المحافظ فى بيان أن منطقة شرق بورسعيد تحولت إلي شعلة نشاط حيث يتم العمل فى إنشاء 5أرصفة بحرية إضافة إلي تنفيذ الأنفاق وبدء العمل في البنية التحتية للمنطقة الصناعية.

وأشار البيان إلى أن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس خصص 3 مليون جنية لإنشاء براطيم ثابتة علي قناة الاتصال جنوب بورسعيد للحد من التهريب من خلال المنافذ غير المشروعة .

كما أشار البيان إلى أن المحافظ أصدر تعليمات لمديرية القوى العاملة وجهاز شباب الخريجين بالمحافظة بالتنسيق مع الشركات العاملة فى منطقة شرق بورسعيد لتحديد احتياجاتها من الوظائف وإعلانها عبر البوابة الالكترونية للمحافظة لافتا إلى انه تم التنسيق مع وزارة الصناعة والأكاديمية العربية لتأهيل وتدريب الشباب علي الوظائف التي تحتاجها مشروعات شرق بورسعيد لمواكبة إحتياجات سوق العمل والمهارة الفنية.

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