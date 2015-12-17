بالصور.. ورشة عمل حول "المهارات التمريضية" بجامعة كفر الشيخ

عقدت كلية التمريض بجامعة كفر الشيخ مؤتمرا وورشة عمل بقاعة مركز التطوير التكنولوجي بالجامعة، تحت عنوان "أحدث أساليب إنشاء وتطوير معامل المهارات الطبية والتمريضية"، تحت رعاية الدكتور ماجد عبد التواب القمري رئيس جامعة كفر الشيخ، وتأتي هذه الندوة في اطار اهتمام رئيس الجامعة بتنمية الكوادر البشرية والتميز المؤسسي للجامعة.

حضر المؤتمر الدكتور سيد حجازي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والأستاذة الدكتورة مهجة عبد العزيز عميدة كلية التمريض وخبراء في مجال التدريب والمحاكاة ولفيف من أساتذة وطلاب كلية التمريض.

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ويأتي المؤتمر استجابة للمتغيرات العالمية في التعليم وتطبيقا للمعاير الأكاديمية كأحد استراتيجيات التعلم في تدريس المهن الطبية والصحية والعالمية، من حيث استخدام تطبيقات المحاكاة والمعامل الافتراضية مما يساعد الطالب على اكتساب وتطبيق المهارات الضرورية في الجانب التطبيقي.

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جدير بالذكر أن المؤتمر يعرض لأحدث مانيكان محاكى في العالم للتدريب على المهارات المتقدمة للطب والتمريض.



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