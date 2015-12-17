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بالصور.. ورشة عمل حول "المهارات التمريضية" بجامعة كفر الشيخ

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بالصور.. ورشة عمل حول "المهارات التمريضية" بجامعة كفر الشيخ بالصور.. ورشة عمل حول "المهارات التمريضية" بجامعة كفر الشيخ
عقدت كلية التمريض بجامعة كفر الشيخ مؤتمرا وورشة عمل بقاعة مركز التطوير التكنولوجي بالجامعة، تحت عنوان "أحدث أساليب إنشاء وتطوير معامل المهارات الطبية والتمريضية"، تحت رعاية الدكتور ماجد عبد التواب القمري رئيس جامعة كفر الشيخ، وتأتي هذه الندوة في اطار اهتمام رئيس الجامعة بتنمية الكوادر البشرية والتميز المؤسسي للجامعة.
>اليوم السابع -12 -2015

حضر المؤتمر الدكتور سيد حجازي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والأستاذة الدكتورة مهجة عبد العزيز عميدة كلية التمريض وخبراء في مجال التدريب والمحاكاة ولفيف من أساتذة وطلاب كلية التمريض.
>اليوم السابع -12 -2015

ويأتي المؤتمر استجابة للمتغيرات العالمية في التعليم وتطبيقا للمعاير الأكاديمية كأحد استراتيجيات التعلم في تدريس المهن الطبية والصحية والعالمية، من حيث استخدام تطبيقات المحاكاة والمعامل الافتراضية مما يساعد الطالب على اكتساب وتطبيق المهارات الضرورية في الجانب التطبيقي.
>اليوم السابع -12 -2015

جدير بالذكر أن المؤتمر يعرض لأحدث مانيكان محاكى في العالم للتدريب على المهارات المتقدمة للطب والتمريض.

اليوم السابع -12 -2015
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