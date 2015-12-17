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الفصل سنة لطالب تعدى على زميلته بالضرب فى حرم جامعة كفر الشيخ

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الفصل سنة لطالب تعدى على زميلته بالضرب فى حرم جامعة كفر الشيخ الفصل سنة لطالب تعدى على زميلته بالضرب فى حرم جامعة كفر الشيخ
قال عبدالله جاد أمين عام جامعة كفر الشيخ ، فى تصريح صحفى ، اليوم الخميس، أن الدكتور ماجد القمرى رئيس الجامعة أصدر قراراً برقم 8146 لسنة 2015 بفصل "أحمد.م.ا" الطالب بالفرقة الأولى لكلية التربية الرياضية لمدة عام ؛ بسبب تعديه بالضرب على"ي.ع" الطالبة بالفرقة الثانية لكلية الآداب داخل الحرم الجامعى.

وأوضح جاد، أن الطالب خضع للتحقيق معه بمعرفة إدارة الشئون القانونية بلجامعة، وثبت تعديه على الطالبة بالضرب مخالفًا القانون والأعراف والتقاليد الجامعية.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ :لن نتهاون في تطبيق اللوائح مع أي طالب يخالف القانون أو يسلك مسلكًا لا يتفق مع القيم والأخلاقيات الجامعية المتعارف عليها ويتنافى مع الآداب العامة.

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مصر 365