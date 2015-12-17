الفصل سنة لطالب تعدى على زميلته بالضرب فى حرم جامعة كفر الشيخ

قال عبدالله جاد أمين عام جامعة كفر الشيخ ، فى تصريح صحفى ، اليوم الخميس، أن الدكتور ماجد القمرى رئيس الجامعة أصدر قراراً برقم 8146 لسنة 2015 بفصل "أحمد.م.ا" الطالب بالفرقة الأولى لكلية التربية الرياضية لمدة عام ؛ بسبب تعديه بالضرب على"ي.ع" الطالبة بالفرقة الثانية لكلية الآداب داخل الحرم الجامعى.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأوضح جاد، أن الطالب خضع للتحقيق معه بمعرفة إدارة الشئون القانونية بلجامعة، وثبت تعديه على الطالبة بالضرب مخالفًا القانون والأعراف والتقاليد الجامعية.
وقال رئيس جامعة كفر الشيخ :لن نتهاون في تطبيق اللوائح مع أي طالب يخالف القانون أو يسلك مسلكًا لا يتفق مع القيم والأخلاقيات الجامعية المتعارف عليها ويتنافى مع الآداب العامة.