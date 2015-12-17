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نبيل العربى يرحب بتوقيع الاتفاق السياسى الليبى فى الصخيرات

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نبيل العربى يرحب بتوقيع الاتفاق السياسى الليبى فى الصخيرات نبيل العربى يرحب بتوقيع الاتفاق السياسى الليبى فى الصخيرات
رحب نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية، بانجاز التوقيع على الاتفاق السياسى الليبى فى الصخيرات، معربا عن تقديره وشكره للمملكة المغربية على استضافتها الكريمة لهذا الحدث الهام.

وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن أمله بأن يؤدى التوقيع على الاتفاق إلى بدء عملية سياسية شاملة تتسع لتضم جميع الأطراف الليبية وتسفر عن حل القضايا العالقة بين مختلف مكونات الشعب الليبى، مؤكدا على استعداد الجامعة العربية للتعاون مع حكومة الوفاق الوطنى الليبية الجديدة والتى دعت للإسراع فى تشكيلها.

وشدد العربى، على ضرورة توفير الدعم اللازم من أجل متابعة تنفيذ بنود الاتفاق وتحقيق المصالحة الوطنية واستعادة الاستقرار الأمنى والسياسى، بما يحفظ وحدة ليبيا وشعبها فى مواجهة ما يتهددها من مخاطر وتحديات، خاصة فى مكافحة أنشطة التنظيمات الإرهابية.

وأشاد الأمين العام، بالجهود الحثيثة التى بذلها مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها إلى ليبيا من أجل التوصل إلى التوقيع على هذا الاتفاق، مؤكدا حرص جامعة الدول العربية على مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة من أجل تقديم كل ما يلزم من مساندة وتأييد لتنفيذ بنود الاتفاق.

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مصر 365