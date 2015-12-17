نتانياهو يجرى فحصا طبيا بجهازه الهضمى بعد إصابته بسرطان القولون

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو سيجرى العديد من الفحوصات الطبية غدا الجمعة، خاصة بالجهاز الهضمى تحديدا منظار القولون الذى يحتاج لتخدير.

وأضافت الصحيفة أن وزير الدفاع الإسرائيلى، موشيه يعلون سينوب عن نتانياهو رئاسة الحكومة لمدة تتراوح بين 20 و30 دقيقة، لخضوع نتانياهو للفحص الطبى.

يذكر أن نتانياهو خضع لفحص مماثل فى عام 2013، ووجد خلاله الأطباء ورما فى القولون عند نتانياهو، واتضح أنه حميد، وفى أعقاب ذلك يتم إجراء الفحص ثانية.

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