مطار أسوان الدولى يجرى تجربة طوارئ واسعة النطاق لمحاكاة وجود قنبلة داخل طائرة

صرح الطيار عادل المحجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات، أن مطار أسوان أجرى اليوم "الخميس" تجربة طوارئ متسعة النطاق بمطار أسوان الدولى، وذلك بحضور اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، مضيفا أن التجربة تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات منظمة الطيران المدنى (الإيكاو) وتعليمات سلطة الطيران المدنى فى مصر

وأضاف محجوب أنه تم التنسيق مع جميع الأجهزة العاملة بمحافظة أسوان بإشراف الطيار سمير كامل مدير المطار لنجاح التجربة والتى تشمل التدريب على إخلاء الركاب المصابين من الطائرة التى يتم عليها محاكاة التجربة بوجود قنبلة داخل الطائرة وتم إنقاذ الحالات فى موقع الحادث وتحويل الحالات الأخرى إلى المستشفيات القريبة من المطار لاستكمال علاجها.

من جانبه، صرح الطيار سمير كامل مدير مطار أسوان أن سيناريو محاكاة التجربة يتمثل فى وجود قنبلة داخل الطائرة تم الإبلاغ عنها عن طريق برج المراقبة الجوية بالمطار، والذى بدوره قام بتبليغ مدير المطار الذى قام على الفور بأبلاغ جميع الجهات المعنية والعاملة فى المطار للتعامل مع الحادث، وذلك عن طريق رجال المفرقعات والفرق المدربة للتعامل مع القنابل والأجسام الغريبة، ومن ثم يقوم كافة العاملين بعمل اللازم كل فيما يخصه لإخلاء الركاب المصابين وإنقاذ الحالات من موقع الحادث وتحويل الحالات الأخرى إلى المستشفيات القريبة من المطار لاستكمال علاجها.

وأضاف كامل أنه تم التنسيق مع جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة ومنها هيئة الإسعاف ومديرية أمن أسوان.