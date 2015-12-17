أخبار عاجلة

قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مطار أسوان الدولى يجرى تجربة طوارئ واسعة النطاق لمحاكاة وجود قنبلة داخل طائرة

Google+ Print
مطار أسوان الدولى يجرى تجربة طوارئ واسعة النطاق لمحاكاة وجود قنبلة داخل طائرة مطار أسوان الدولى يجرى تجربة طوارئ واسعة النطاق لمحاكاة وجود قنبلة داخل طائرة
صرح الطيار عادل المحجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات، أن مطار أسوان أجرى اليوم "الخميس" تجربة طوارئ متسعة النطاق بمطار أسوان الدولى، وذلك بحضور اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، مضيفا أن التجربة تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات منظمة الطيران المدنى (الإيكاو) وتعليمات سلطة الطيران المدنى فى .

وأضاف محجوب أنه تم التنسيق مع جميع الأجهزة العاملة بمحافظة أسوان بإشراف الطيار سمير كامل مدير المطار لنجاح التجربة والتى تشمل التدريب على إخلاء الركاب المصابين من الطائرة التى يتم عليها محاكاة التجربة بوجود قنبلة داخل الطائرة وتم إنقاذ الحالات فى موقع الحادث وتحويل الحالات الأخرى إلى المستشفيات القريبة من المطار لاستكمال علاجها.

من جانبه، صرح الطيار سمير كامل مدير مطار أسوان أن سيناريو محاكاة التجربة يتمثل فى وجود قنبلة داخل الطائرة تم الإبلاغ عنها عن طريق برج المراقبة الجوية بالمطار، والذى بدوره قام بتبليغ مدير المطار الذى قام على الفور بأبلاغ جميع الجهات المعنية والعاملة فى المطار للتعامل مع الحادث، وذلك عن طريق رجال المفرقعات والفرق المدربة للتعامل مع القنابل والأجسام الغريبة، ومن ثم يقوم كافة العاملين بعمل اللازم كل فيما يخصه لإخلاء الركاب المصابين وإنقاذ الحالات من موقع الحادث وتحويل الحالات الأخرى إلى المستشفيات القريبة من المطار لاستكمال علاجها.

وأضاف كامل أنه تم التنسيق مع جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة ومنها هيئة الإسعاف ومديرية أمن أسوان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني