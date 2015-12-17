ننشر صورا جديدة للشهيد محمد أيمن "مارد سيناء" مع رفاقه بالصاعقة

ينشر "اليوم السابع" مجموعة من الصور الجديدة للمجند البطل محمد أيمن محمد " مارد سيناء " الذى ضحى بنفسه لينقذ مجموعته القتالية من الموت بعد تفجير عنصر تكفيرى نفسه بحزام ناسف فى قرية زارع الخير غرب العريش.

الصور الجديدة يظهر فيها البطل الشهيد فى شمال سيناء مع رفاق السلاح أبناء وحدات الصاعقة الأشداء، الذين يزلزلون الأرض من تحت أقدام العناصر الإرهابية، وكانت لهم أدوار بطولية نادرة خلال عملية حق الشهيد، بالتعاون مع قوات الجيش الثانى الميدانى، بالإضافة لصورة تجمع محمد أيمن مع رجال وحدته على ساحل البحر المتوسط فى سيناء وهم يحملون الأسلحة الآلية بعد انتهاء إحدى المداهمات.

صحافة مواطن: قارئ يهدى قصيدة "جندى مجند" لشهيد الصاعقة محمد أيمن