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مباشر - وصول بيسيرو في سيارة أجرة.. وسموحة لا يمانع تأجيل المباراة

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مباشر - وصول بيسيرو في سيارة أجرة.. وسموحة لا يمانع تأجيل المباراة مباشر - وصول بيسيرو في سيارة أجرة.. وسموحة لا يمانع تأجيل المباراة

متابعة حية ومباشرة لأجواء مباراة الأهلي وسموحة في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

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7:28 جمال جبر المتحدث الإعلامي للأهلي: غالي وإكرامي محتجزان حتى الآن في الحافلة.

بعض اللاعبين الذين وصلوا بتروسبورت: عمرو جمال - مؤمن زكريا - عبد الله السعيد - باسم علي - أحمد فتحي - ماليك إيفونا - حسين السيد - محمد نجيب - مسعد عوض - صالح جمعة - أحمد حجازي.

8:12 وصول جوزيه بيسيرو المدير الفني للأهلي في سيارة أجرة.

8:10 سموحة يؤكد عدم ممانعته في تأجيل انطلاق المباراة.

7:55 اتحاد الكرة يؤكد تأجيل انطلاق مباراة الأهلي وسموحة حتى وصول الفريق الأحمر.

7:55 جمهور الأهلي يبدأ في الرحيل عن محيط الفندق.

7:40 لاعبو سموحة يجرون عمليات الإحماء وطاقم التحكيم بقيادة إبراهيم نور الدين في حين لم يدخل لاعبو الأهلي بعد حتى الآن.

7:40 مراقب المباراة يؤكد لـFilGoal.com أنه لا يعلم مصير المباراة إلا حين وصول حافلة الأهلي.

7:05: حسام غالي وشريف إكرامي وجوزيه بيسيرو مع الجماهير أمام الفندق حتى الآن.

6:55 تحرك عدد من لاعبي الأهلي على مجموعات الآن وما زالت الكثافة الجماهيرية أمام الحافلة.

6:40 تأخر وصول حافلة الأهلي إلى استاد بتروسبورت بسبب كثافة جماهيرية أمام الحافلة.

6:00 جمهور الأهلي المتمثل في أولتراس أهلاوي يتجمع عند فندق إقامة الفريق لتشجيع اللاعبين.

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