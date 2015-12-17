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سموحة: لا مشكلة في انطلاق مباراة الأهلي بأي وقت

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سموحة: لا مشكلة في انطلاق مباراة الأهلي بأي وقت سموحة: لا مشكلة في انطلاق مباراة الأهلي بأي وقت

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة عدم وجود أي مشكلة في تأجيل موعد انطلاق مباراة الأهلي.

الأهلي يستعد لمواجهة سموحة في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

مجموعة أولتراس أهلاوي أعلنت عبر صفحتها الرسمية يوم الأربعاء تجمعها من أجل مؤازرة الفريق أمام الفندق وحتى ملعب بتروسبورت حيث يقام المباراة.

وتأخرت حافلة الأهلي في الوصول إلى الملعب بينما بدأت مجموعات من اللاعبين بالتحرك بشكل فردي ووصل بالفعل 8 لاعبين إلى الملعب.

وتحدث جمال جبر المتحدث الرسمي للنادي الأهلي عن "احتجاز الثنائي حسام غالي وشريف إكرامي من قبل الجماهير". (طالع التفاصيل)

وكشف ثورت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة تأجيل انطلاق مباراة الأهلي وسموحة لحين وصول بقية اللاعبين. (طالع التفاصيل)

وقال فرج عامر في اتصال هاتفي مع FilGoal.com: "لا مانع في تأجيل المباراة لأي وقت".

وأضاف "نحن نريد لعب المباراة ولا نريد أيضا التسبب في أي ضرر للنادي الأهلي".

وأتم "لا يوجد أي مشكلة في إقامة المباراة الآن أو بعد ساعة أو ساعتين أو في يوم أخر".

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