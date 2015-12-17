5 وصفات طبيعية لعلاج ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم المزمن أو القاتل الصامت، يصيب مئات الملايين من الأشخاص حول العالم، بينما يبلغ عدد المصابين به داخل مصر ما يزيد على 16 مليون شخص.إعلان - Ads إعلان - Ads
>غالبًا لا يوجد سبب واضح للإصابة بارتفاع ضغط الدم المزمن، ولكن هناك بعض المرضى المعرضين للإصابة به مثل مرضى انقطاع التنفس المفاجئ خلال النوم وأمراض الكلى وأورام الغدد الكظرية أو بسبب وجود عيب خلقى فى الشرايين أو بسبب استخدام بعض العقاقير: مثل أدوية البرد وأدوية منع الحمل، وأيضًا بسبب تناول الخمور وبعض الأدوية المخدرة مثل: الكوكايين والأمفيتامينات.
>ومن أبرز العوامل التى تسبب الإصابة بارتفاع ضغط الدم: تدخين السجائر والإسراف فى تناول الملح وتناول الخمور والتعرض للضغوط الشديدة والإصابة بأمراض الكلى والسكرى والحد من تناول فيتامين "د" والبوتاسيوم وقلة النشاط.
>وكشف الموقع الطبى الأمريكى "healthline" عن مجموعة من الأعشاب والوصفات الطبيعية التى تساهم فى الحد من ارتفاع ضغط الدم، ويمكنكم تناولها بعد استشارة الطبيب، وهى تشمل:
>1.الريحان: أثبتت الأبحاث أن مستخلص الريحان يساهم فى الحد من ارتفاع ضغط الدم، ويمكن إضافته للمكرونة والحساء والسلطة.
>2.القرفة: تناول هذا المشروب اللذيذ بشكل يومى منتظم يساهم فى خفض الضغط الدموى المرتفع، وذلك حسبما نشر فى دراسة طبية حديثة.
>3.الحبهان: تناول الحبهان المطحون بشكل يومى منتظم لعدة شهور يساهم فى خفض مؤشرات الضغط الدموى.
>4.الثوم: يتمتع الثوم بقدرة رائعة على خفض الضغط الدموى، وذلك عن طريق تعزيز استرخاء الأوعية الدموية.
>5.بذور الكرفس: ظلت بذور الكرفس تستخدم لعدة قرون فى علاج ارتفاع ضغط الدم داخل الصين، نظرًا لتمتعه بخواص مدرة للبول.
أسباب ارتفاع ضغط الدم
>غالبًا لا يوجد سبب واضح للإصابة بارتفاع ضغط الدم المزمن، ولكن هناك بعض المرضى المعرضين للإصابة به مثل مرضى انقطاع التنفس المفاجئ خلال النوم وأمراض الكلى وأورام الغدد الكظرية أو بسبب وجود عيب خلقى فى الشرايين أو بسبب استخدام بعض العقاقير: مثل أدوية البرد وأدوية منع الحمل، وأيضًا بسبب تناول الخمور وبعض الأدوية المخدرة مثل: الكوكايين والأمفيتامينات.
عوامل الخطورة التى تسبب ارتفاع ضغط الدم
>ومن أبرز العوامل التى تسبب الإصابة بارتفاع ضغط الدم: تدخين السجائر والإسراف فى تناول الملح وتناول الخمور والتعرض للضغوط الشديدة والإصابة بأمراض الكلى والسكرى والحد من تناول فيتامين "د" والبوتاسيوم وقلة النشاط.
وصفات وأعشاب طبيعية لعلاج ارتفاع ضغط الدم
>وكشف الموقع الطبى الأمريكى "healthline" عن مجموعة من الأعشاب والوصفات الطبيعية التى تساهم فى الحد من ارتفاع ضغط الدم، ويمكنكم تناولها بعد استشارة الطبيب، وهى تشمل:
>1.الريحان: أثبتت الأبحاث أن مستخلص الريحان يساهم فى الحد من ارتفاع ضغط الدم، ويمكن إضافته للمكرونة والحساء والسلطة.
>2.القرفة: تناول هذا المشروب اللذيذ بشكل يومى منتظم يساهم فى خفض الضغط الدموى المرتفع، وذلك حسبما نشر فى دراسة طبية حديثة.
>3.الحبهان: تناول الحبهان المطحون بشكل يومى منتظم لعدة شهور يساهم فى خفض مؤشرات الضغط الدموى.
>4.الثوم: يتمتع الثوم بقدرة رائعة على خفض الضغط الدموى، وذلك عن طريق تعزيز استرخاء الأوعية الدموية.
>5.بذور الكرفس: ظلت بذور الكرفس تستخدم لعدة قرون فى علاج ارتفاع ضغط الدم داخل الصين، نظرًا لتمتعه بخواص مدرة للبول.