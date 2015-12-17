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وزير النقل: نعمل باستمرار للوصول لأعلى مستويات الأمن والأمان بكافة المرافق

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وزير النقل: نعمل باستمرار للوصول لأعلى مستويات الأمن والأمان بكافة المرافق وزير النقل: نعمل باستمرار للوصول لأعلى مستويات الأمن والأمان بكافة المرافق

 

سعد الجيوشي وزير النقل
>تصوير _ محمد الموجي

عقد الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل، الاجتماع الأمني الأسبوعي برئاسته، مع قيادات وزارة الداخلية وقيادات هيئة السكك الحديدية، المترو وممثل وزير التنمية المحلية، وأكد الجيوشي، على أن الوزارة تعمل على عمل خدمة المواطنين، وشدد على تحسين القطارات المميزة والمطورة والعمل المستمر ليل نهار للوصول إلى أعلى مستويات الأمن والأمان لكافة المرافق.

وحضر اللقاء اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات واللواء رفعت حتاتة مستشار الوزير للرقابة وتأمين المرافق والمهندس علي الفضالي رئيس شركة المترو.

وتم خلال الاجتماع  التشديد على حملات الانضباط على المرافق ومساعدة المواطنين في الحصول على التذاكر بالمحطات حتى يتحقق الركوب للمواطنين في سهولة ويسر في قطار نظيف ومؤمن، كذلك تم مناقشة موقف الصيانة والتشغيل في القطارات والمحطات.

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