سفير مصر لدى الكويت يدشن مبادرة «مصر أمان» برحلة إلى شرم الشيخ

أطلق السفير المصري لدى الكويت ياسر عاطف، اليوم الخميس، مبادرة (مصر أمان)، تشمل تسير رحلات سياحية من الكويت إلى مصر، على أن تبدأ أول رحلة خلال الفترة (23 – 26) ديسمبر الجاري إلى شرم الشيخ، في إطار دعم وتشجيع السياحة العربية إليها، وذلك بمشاركة شخصيات كويتية رسمية وشعبية وممثلي مختلف وسائل الإعلام الكويتي.

وثمن السفير المصري – خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر السفارة، بمشاركة المدير الإقليمي لشركة (مصر للطيران) بالكويت فتحي نزيه – مبادرة دولة الكويت لتشجيع السياحة إلى مصر، والتي أعلنها وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب الكويتى الشيخ سلمان الحمود، خلال زيارته إلى مدينة شرم الشيخ، باستمرار رحلات الخطوط الجوية الكويتية إلى المدينة بشكل منتظم بعد أن كانت موسمية .

وأكد السفير أن “مصر أمان ولا توجد دولة في العالم بعيدة عن أي مشاكل أمنية”، مشددا على أن مصر اتخذت إجراءات إضافية لمزيد تأمين السائحين في مختلف الأماكن والمزارات السياحية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تصل إلى 100 % من المعايير العالمية في هذا الصدد.

وأوضح أن عدد السائحين الكويتيين الذين توافدوا على مصر خلال الأشهر العشرة الأولي من العام الحالي بلغ 118 ألف سائح بزيادة نسبتها 23 % عن نفس الفترة من العام السابق، مؤكدا أن السائح الكويتي من أهم السائحين الوافدين إلى مصر، حيث يبلغ متوسط إنفاقه ما بين 130 إلي 160 دولارا في اليوم الواحد، بينما ينفق في بعض الدول ما بين 3000 إلي 4000 دولار في اليوم.

ولفت إلى أن السياحة لمصر بلغت ذروتها في عام 2010؛ حيث استقبلت مصر نحو 4ر14 مليون سائح قاموا بحجز 147 ليلة سياحية وبعائدات بلغت قرابة 5ر12 مليار دولار، وبلغ عدد السائحين الوافدين إلي مصر العام الماضي 9ر9 مليون سائح، قاموا بحجز 89 مليون ليلة سياحية، لافتا إلي أن إجمالي عدد الفنادق في مصر بلغ 1200 فندق تشمل قرابة 140 ألف غرفة.

وعن السياحة العربية وأهميتها عاطف إلي أن إجمالي عدد السائحين العرب الذين زاروا مصر خلال عام 2014 بلغ 7ر1 مليون سائح، فيما بلغ عددهم حتى نوفمبر 2015 قرابة 5ر1 مليون سائح بزيادة قدرها 8.2 % عن الفترة ذاتها من عام 2014.

وأعلن أن السلطات المصرية قامت باتخاذ إجراءات أمنية إضافية لتأمين مطار شرم الشيخ ومحيطه وكذلك السياحة الوفادة وبخاصة بعد حادث سقوط طائرة الركاب الروسية.

وأشار إلي أن نسبة تفتيش الركاب المغادرين في جميع المراحل أصبحت 100 % والتأكد من دقة ومراجعة وثائق السفير، كما تم رفع تفتيش الأشخاص من غير الركاب “الموظفين” إلي نسبة 100 % مع التأكد من التصاريح الخاصة بهم ومراجعة التصاريح الأمنية والهويات الخاصة بأطقم الطائرات.

ومن جهته أعلن المدير الإقليمي لشركة مصر للطيران في الكويت فتحي نزيه عن زيادة رحلات شركة مصر للطيران بين مصر والكويت اعتبارا من 3 يناير المقبل بواقع رحلة إضافية يوميا ليصل عدد الرحلات المباشرة بين القاهرة والكويت إلى 21 رحلة أسبوعية.

وأشار نزيه إلي أن مصر للطيران تسير حاليا أيضا أربع رحلات مباشرة بين الكويت والإسكندرية أيام: الخميس، والجمعة، والأحد، والأربعاء، من كل أسبوع كما تسير رحلتين مباشرتين أسبوعيا بين الكويت والأقصر يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع، إضافة إلي ربط الكويت بأحد أفضل نقاط الجذب السياحي بمصر حيث تسير مصر للطيران رحلتين أسبوعيا إلي شرم الشيخ مباشرة أيام الأربعاء والسبت وبهذا يصل عدد رحلات مصر للطيران ما بين الكويت ومصر إلى 29 رحلة أسبوعية.

وقال نزيه إنه في ظل حرص مصر للطيران علي المساهمة في تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلي مصر فقد أعلنت الشركة عن مشاركتها في رعاية رحلة “مصر أمان” بمشاركة عدد من وسائل الإعلام الكويتية إضافة إلي عدد من الشخصيات الكويتية البارزة وسفراء الدول العربية والأوروبية، لافتا إلي أن الرحلة تهدف إلي التأكيد علي استقرار الأوضاع في مصر خاصة المناطق السياحية وفي شرم الشيخ.

وأضاف نزيه أن الكويت تعد واحدة من النقاط الهامة في شبكة مصر للطيران وبهذا فإن الشركة تولي اهتماماً خاصاً بتسيير المزيد من الرحلات لها خاصة مع ارتفاع حجم الطلب على هذه النقاط، كما أن الشركة حريصة للغاية على توفير رحلات ربط بالنقاط السياحية الداخلية بمصر مثل شرم الشيخ، والغردقة، والأقصر، وأسوان.

ا ش ا