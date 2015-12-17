أخبار عاجلة

قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالصور - لمسات رعاة الأهلي تظهر في بتروسبورت

Google+ Print
بالصور - لمسات رعاة الأهلي تظهر في بتروسبورت بالصور - لمسات رعاة الأهلي تظهر في بتروسبورت

ظهرت لافتات ولمسات رعاة النادي الأهلي الجدد لأول مرة مع الفريق عقب استئناف مسابقة الدوري المصري من جديد.

الأهلي وقع على أكبر عقد رعاية في تاريخ الكرة المصرية مع شركة صلة لمدة 5 سنوات.

وسيحصل الأهلي على مبلغ 231 مليون جنيه مقابل عقد الرعاية الذي تم توقيعه بحضور محمود طاهر رئيس النادي ومسؤولي الشركة السعودية.

قبل أن يعلن في حفل ضخم عن عودة شركة "فودافون" لرعاية قميص الفريق من جديد إلى جانب شركة جهينة والعديد من الشركات.

ويواجه الأهلي سموحة في ملعب بتروسبورت في الجولة الثامنة من الدوري. وشهد ملعب اللقاء تواجد أماكن مخصصة لإجراء الأحاديث الصحيفة القصيرة عقب المباراة إلا جانب أماكن مخصصة لدخول اللاعبين.

شاهد الصور

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020