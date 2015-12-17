بالصور - لمسات رعاة الأهلي تظهر في بتروسبورت

ظهرت لافتات ولمسات رعاة النادي الأهلي الجدد لأول مرة مع الفريق عقب استئناف مسابقة الدوري المصري من جديد.

الأهلي وقع على أكبر عقد رعاية في تاريخ الكرة المصرية مع شركة صلة السعودية لمدة 5 سنوات.

وسيحصل الأهلي على مبلغ 231 مليون جنيه مقابل عقد الرعاية الذي تم توقيعه بحضور محمود طاهر رئيس النادي ومسؤولي الشركة السعودية.

قبل أن يعلن في حفل ضخم عن عودة شركة "فودافون" لرعاية قميص الفريق من جديد إلى جانب شركة جهينة والعديد من الشركات.

ويواجه الأهلي سموحة في ملعب بتروسبورت في الجولة الثامنة من الدوري. وشهد ملعب اللقاء تواجد أماكن مخصصة لإجراء الأحاديث الصحيفة القصيرة عقب المباراة إلا جانب أماكن مخصصة لدخول اللاعبين.

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