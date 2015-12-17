اتحاد الكرة: تأجيل مباراة الأهلي وسموحة لحين وصول اللاعبين

أكد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة تأجيل انطلاق مباراة الأهلي وسموحة لحين وصول بقية اللاعبين.

الأهلي يستعد لمواجهة سموحة في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

مجموعة أولتراس أهلاوي أعلنت عبر صفحتها الرسمية يوم الأربعاء تجمعها من أجل مؤازرة الفريق أمام الفندق وحتى ملعب بتروسبورت حيث يقام المباراة.

وتأخرت حافلة الأهلي في الوصول إلى الملعب بينما بدأت مجموعات من اللاعبين بالتحرك بشكل فردي ووصل بالفعل 8 لاعبين إلى الملعب.

وتحدث جمال جبر المتحدث الرسمي للنادي الأهلي عن "احتجاز الثنائي حسام غالي وشريف إكرامي من قبل الجماهير". (طالع التفاصيل)

وعن المباراة قال ثروت سويلم: "لاعبو الأهلي محتجزون الآن عند الفندق".

وأضاف في تصريحات عبر قناة CBC Extra "سيتم تأجيل المباراة لحين وصول بقية اللاعبين بالكامل إلى الملعب".