الأرصاد تحذر: حالة من الصقيع في بعض المحافظات ودرجة الحرارة تصل إلي ''1'' الأسبوع المقبل

قال الدكتور احمد عبد العال، رئيس هيئة الارصاد الجوية، إن البلاد مازالت تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، لافتاً إلى أن محافظات القاهرة والوجه البحري سيشهد اليوم انخفاض في درجات الحرارة، مصاحبها سقوط امطار خفيفة، اما بالنسبة للسواحل الشمالية وجنوب سيناء وسوهاج.

والمنيا سيشهدون امطار غزيرة ابتداء من اليوم وحتى الخميس القادم، مع حالة من الصقيع حيث ان درجات الحرارة ستصل في تلك المحافظات إلي 1 درجة مئوية.

واضاف عبد العال، في تصريح خاص لمصراوي، اليوم الخميس، أن الامطار التي ستتعرض لها المحافظات، لن تصل إلى حد السيول الذي حدث في الإسكندرية والبحيرة أكتوبر الماضي، مطالباً المسؤولين باتخاذ التدابير الازمة، للحد من الأثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية خاصة لمحافظات الإسكندرية ومطروح وشمال وجنوب سيناء.

وحذر رئيس الهيئة، سائقي السيارات من الشبورة المائية الصباحية، على الطرق الصحراوية، وخاصاً القريبة من المدن الساحلية، مناشداً المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة في الساعات المتأخرة من الليل بسبب انخفاض درجات الحرارة الصغرى على كافة محافظات الجمهورية.

شبكةعيونالإخبارية

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