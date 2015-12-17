أخبار عاجلة

قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

الأرصاد تحذر: حالة من الصقيع في بعض المحافظات ودرجة الحرارة تصل إلي ''1'' الأسبوع المقبل

  • مصر
  • 74
Google+ Print
الأرصاد تحذر: حالة من الصقيع في بعض المحافظات ودرجة الحرارة تصل إلي ''1'' الأسبوع المقبل الأرصاد تحذر: حالة من الصقيع في بعض المحافظات ودرجة الحرارة تصل إلي ''1'' الأسبوع المقبل

قال الدكتور احمد عبد العال، رئيس هيئة الارصاد الجوية، إن البلاد مازالت تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، لافتاً إلى أن محافظات القاهرة والوجه البحري سيشهد اليوم انخفاض في درجات الحرارة، مصاحبها سقوط امطار خفيفة، اما بالنسبة للسواحل الشمالية وجنوب سيناء وسوهاج.

والمنيا سيشهدون امطار غزيرة ابتداء من اليوم وحتى الخميس القادم، مع حالة من الصقيع حيث ان درجات الحرارة ستصل في تلك المحافظات إلي 1 درجة مئوية.

واضاف عبد العال، في تصريح خاص لمصراوي، اليوم الخميس، أن الامطار التي ستتعرض لها المحافظات، لن تصل إلى حد السيول الذي حدث في الإسكندرية والبحيرة أكتوبر الماضي، مطالباً المسؤولين باتخاذ التدابير الازمة، للحد من الأثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية خاصة لمحافظات الإسكندرية ومطروح وشمال وجنوب سيناء.

وحذر رئيس الهيئة، سائقي السيارات من الشبورة المائية الصباحية، على الطرق الصحراوية، وخاصاً القريبة من المدن الساحلية، مناشداً المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة في الساعات المتأخرة من الليل بسبب انخفاض درجات الحرارة الصغرى على كافة محافظات الجمهورية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي

نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية»

سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية»

مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية

مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية